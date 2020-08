Karol Okrasa, nowy program Marzeny Rogalskiej i audiobooki jesienią w Radiu Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

• Rusza jesienna ramówka Radia Złote Przeboje

• Specjalne felietony Karola Okrasy, nowy program Marzeny Rogalskiej "Piątek jak marzenie" oraz weekendy poświęcone wybranym gwiazdom muzyki, nowa edycja zabawy "Wygraj jednym słowem"

Wrzesień w Radiu Złote Przeboje rozpocznie czwarta edycja konkursu "Wygraj jednym słowem". Zadaniem słuchaczy będzie odnalezienie wyrazu, którego zabraknie w wypowiedzi gwiazdy. Za trafnie wskazane słowo stacja wypłaci zwycięzcy gotówkę. Zabawa "Wygraj jednym słowem" potrwa do października i będzie rozgrywana od poniedziałku do piątku przez cały dzień.W audycjiOdety Moro, pojawiającej się na antenie co sobota między 11:00 a 14:00 stałym punktem będąo miejscach w Polsce i na świecie, które warto odwiedzić ze względu na niezwykłe potrawy i tradycje kulinarne.Nowością w jesiennej ramówce stacji będzie również program Marzeny Rogalskiej. Audycji, stawiającej na interakcję ze słuchaczami, będzie można słuchać w każdy piątek od 14:00 do 18:00.Od września popołudnia w Radiu Złote Przeboje - od poniedziałku do czwartku - poprowadzi duet Tomasz Florkiewicz i Jerzy Telesiński. Natomiast wieczorną propozycją stacji dla słuchaczy, ​nadawaną od 7 września w godz. 20:00 - 21:00, będą audiobooki. We współpracy z różnymi wydawnictwami Radio Złote Przeboje przedstawi na antenie historie największych gwiazd muzyki takich, jak Freddie Mercury, Kora czy Elton John.Oprócz tego od września każdy weekend w Radiu Złote Przeboje będzie wyjątkowo muzyczny. Co tydzień redakcja stacji wybierze muzyczny temat weekendu - na antenie będzie można posłuchać piosenek artystów, których łączy wspólny mianownik - czasem zaskakujący, a czasem zabawny. Finałem weekendu będzie "Złota 20", czyli lista przebojów złożona z wybranych przez słuchaczy weekendowych piosenek. Na "Złotą 20" Radio Złote Przeboje zaprasza w niedziele od 18:00 do 20:00.