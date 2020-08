Jesienne premiery w TV4. Nowe odcinki serialowych hitów wieczornego pasma

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Czwórka, po wakacyjnej przerwie, rozpoczyna emisję nowych odcinków "Policjantek i Policjantów", "Świętego" i "Sprawiedliwych - Wydziału Kryminalnego".

"Policjantki i Policjanci" w TV4 / Fot. materiały prasowe

Serial "Święty" w TV4 / Fot. TV4

Serial "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny" w TV4 / Fot. TV4

Wieczorne pasmo premier (od poniedziałku do piątku o godz. 19.00) - rozpoczynać będzie serial, opowiadający o życiu i pracy funkcjonariuszy patrolujących ulice Wrocławia. W nowych odcinkach zobaczymy kontynuację wątków rozpoczętych wiosną, a także nowe postaci. Do głównej obsady serialu - którą w 12 sezonie stanowią: Anna Kukawska, Maryla Morydz, Magda Szczepanek, Anna Bosak, Wojciech Sukiennik, Paweł Monsiel, Bartłomiej Piekarski, Paweł Kowalczyk, Przemysław Puchała - dołączą Alicja Dąbrowska (m.in. "Echo serca") i Aleksander Stasiewicz (m.in. "Barwy szczęścia").Następnie emitowany będzie serial(od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00)- z Mariuszem Węgłowskim i Michałem Milowiczem w rolach głównych - który zadebiutował w wiosennej ramówce Czwórki, stając się kolejnym hitem stacji, gromadzącym średnio 1,5 mln widzów. W nowych odcinkach obyczajowej komedii o perypetiach byłego policjanta, Mikołaja Białacha, który został właścicielem baru a następnie sołtysem we wsi Uroczysko, zobaczymy nowe detektywistyczne zagadki, jakie Białach rozwiązuje z pomocą miejscowego proboszcza (Sasza Reznikow), jego Gosposi (Jolanta Niedźwiecka) i podkomendnej Sierżanta Żbikowskiego (Wojciech Dąbrowski) - Posterunkowej Magdy (Elżbieta Trzaskoś) oraz pracowników baru - Czarnej (Pamela Płachtij) i Michała ("Edi"). Rozwinie się także wątek biznesmana Kordasa (Michał Milowicz) i jego córki, Luizy (Klaudia Sokołowska).Serialowe pasmo zamykać będą(od poniedziałku do czwartku o godz. 20.30) z Markiem Włodarczykiem, Kamilą Ścibiorek, Magdaleną Margulewicz, Gabrielą Oberbek, Michałem Mrozkiem, Tomaszem Radawcem, Michałem Kitlińskim Dariuszem Siastaczem, Jędrzejem Tarankiem i Piotrem Miazgą. W nowych odcinkach równolegle ze sprawami kryminalnymi jakie prowadzą policjanci, śledzić będziemy ich dalsze prywatne losy oraz rozwój intrygi, kryjącej się za tajemniczymi scenami pojawiającymi się w futurospekcjach od początku ósmego sezonu serialu.