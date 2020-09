Drugi sezon miłosnego reality-show "Hotel Paradise" w TVN7

Łukasz Szewczyk

• Premiera drugiego sezonu "Hotel Paradise"

• Zimna wyrachowana gra czy niekontrolowany ogień namiętności - jaką strategię obiorą nowi uczestnicy?

Kilkunastu śmiałków gotowych na wszystko, gorąca wyspa na krańcu świata, widoki zapierające dech w piersiach, luksusowy hotel i gra o wysoką stawkę. W "Hotelu Paradise" niczego nie można być pewnym. Gdy grupa pięknych kobiet i przystojnych mężczyzn przekroczy próg rajskiego domu, rozpoczną się miłosne igrzyska, z których tylko jedna para wyjdzie zwycięsko.Uczestnicy drugiej edycji to wybuchowa mieszanka temperamentów - tu nikt się nie krępuje, że będzie spał z kimś nowo poznanym w jednym łóżku, a związki i relacje rozwijają się w tempie błyskawicy. Strategia i spryt przeplatają się z prawdziwymi rozterkami i narastającymi emocjami, co w efekcie daje prawdziwy miłosny rollercoaster. Pojawią się łzy rozpaczy, gorące zbliżenia, wybuchy śmiechu i prawdziwe dramaty. Będzie zmysłowo, seksownie i gorąco.Pierwszymi uczestnikami programu są: 24-letnia influencerka Magda Jankowska, 24-letnia managerka studia tatuażu Dominika Konował, 24-letni agent ubezpieczeniowy Ivan Yevtushenko, 24-letni trener personalny Łukasz Karpiński, 25-letnia pracownica banku Ania Matysek, 25-letni właściciel event manager Kamil Piórkowski, 26-letnia właścicielka salonu kosmetycznego Monika Brzyśkiewicz oraz 22-letni zawodnik MMA i kucharz Bartek Graczyk.Gospodynią hotelu pozostaje niezmiennie Klaudia El Dursi, która nie zawaha się wystawić na próbę prawdziwość uczuć swoich gości. Zadania, które dla nich przygotowała, z pewnością mocno namieszają w niejednym związku. Towarzyszyć jej będzie tajemniczy Pan Lektor, do którego zawsze należy ostatnie zdanie