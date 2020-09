TVP Polonia HD w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska poszerza ofertę telewizji cyfrowej o kolejny kanał nadawany w wysokiej rozdzielczości.

W ofercie telewizji cyfrowej UPC Polska dostępny jest już kanał, który w ofercie operatora zastąpił wersję SD. Kanał znajduje się na pozycji numer 103 w dekoderach Horizon oraz 353 w dekoderach Mediabox. Stacja dostępna jest już od pakietu Start.Tym samym oferta telewizji cyfrowej UPC Polska liczy łącznie już 152 kanały HD (plus cztery serwisy dodatkowe Polsat Sport Premium PPV).TVP Polonia to pierwszy program satelitarny Telewizji Polskiej. Kanał adresowany jest głównie do Polonii i Polaków za granicą oraz do obcokrajowców interesujących się Polską. Misją kanału jest tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą, podtrzymywanie tożsamości, języka ojczystego i kultury. Obok filmów fabularnych, seriali, audycji rozrywkowych oraz informacyjnych, TVP Polonia oferuje widzom na świecie unikatowe produkcje, których nie znajdą na innych kanałach telewizyjnych. Są to programy o życiu i działalności środowisk Polonii i Polaków w różnych krajach i regionach świata, reportaże i filmy dokumentalne przedstawiające wybitnych rodaków i ich osiągnięcia.