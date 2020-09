4Fun Kids już nadaje

Łukasz Szewczyk

• 1 września 2020 roku nadawanie rozpoczął nowy kanał muzyczny dla dzieci 4Fun Kids

4Fun Kids to pierwsza telewizja muzyczna dla dzieci i rodziców pełna bezpiecznych teledysków dla najmłodszych oraz materiałów edukacyjnych. Kanał skierowany jest do dzieci wieku od 1 do 8 lat. Poza największymi dziecięcymi przebojami w stacji pojawią się również materiały edukacyjne przygotowujące najmłodszych do przedmiotów wczesnoszkolnych. Dodatkowo w interaktywnych programach 4Fun Kids rodzice będą mogli wysyłać zdjęcia swoich dzieci bezpośrednio na ekran telewizora lub głosować w wybranych Top Listach.Kanał 4Fun Kids nadaje od 1 września 2020 roku. Na polskim rynku zastąpił 4Fun Gold.