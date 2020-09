Nowości w Radia Pogoda na jesień. Felietony Jerzego Bralczyka

Łukasz Szewczyk

• Nowości w jesienne ramówce Radia Pogoda

• Stały felieton prof. Jerzego Bralczyka "Słowo się rzekło w Radiu Pogoda" oraz audycja "Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda" Ewy Podolskiej

Od września 2020 roku Radio Pogoda zaprasza wszystkich do słuchania stałego felietonu prof. Jerzego Bralczyka. Bohaterem każdego odcinka cyklu będzie inne słowo związane z Radiem Pogoda lub z piosenkami, które w nim można usłyszeć.pojawi się na antenie od poniedziałku do piątku o 10:15.Kolejnym nowym programem w jesiennej ramówce stacji jest. Codziennie o godzinie 12:15 dziennikarka Ewa Podolska obala lub potwierdza w nim popularne mity na temat zdrowia. Czy czosnek jest naturalnym antybiotykiem? Czy kawa rzeczywiście podnosi ciśnienie? I czy owoce są tak zdrowe, jak sądzimy? - to wszystko sprawdzi Ewa Podolska.1 września 2020 r. wróci również do studia Robert Janowski, który do tej pory pracował zdalnie z powodu pandemii. W swoim programieznów będzie mógł rozmawiać ze słuchaczami i gwiazdami.Nowości pojawiły się także w "prowadzonym przez Joannę Kruk i Zygmunta Chajzera. Od poniedziałku do piątku para będzie sprawdzać, jak wyglądają śniadania gwiazd, a słuchacze codziennie wymyślą "lepieje" na zadany temat.Dodatkowo, we wrześniu słuchacze Radia Pogoda mogą wygrywać gadżety stacji w zabawie. W konkursie prezenter rozgłośni Jakub Mędrzycki zagra na pianinie fragmenty piosenek - z początku krótkie, a potem coraz dłuższe. Zabawa potrwa przez cały dzień, a jej laureatem zostanie osoba, która jako pierwsza odgadnie tytuł zagranej piosenki.Pojawienie się nowych propozycji dla słuchaczy w ramówce Radia Pogoda wspiera promocja na antenie stacji, jej stronie internetowej radiopogoda.pl oraz na profilu stacji na Facebooku.