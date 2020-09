Pierwszy dzwonek w serialu TVN7 "Szkoła". Co w nowym sezonie?

Łukasz Szewczyk

• Pierwsze przyjaźnie, miłości, a także zawody, rozstania czy konflikty. Walka o dobre stopnie, trudności z rodzicami, uzależnienia to tylko niektóre z problemów, z jakimi będą musieli zmierzyć się uczniowie i ich nauczyciele.

• Co jeszcze wydarzy się w "Szkole" w jesiennym sezonie?

Nic nie jest tak silne, jak pierwsza miłość, dla której młodzi ludzi są gotowi zrobić wszystko. Dwie przyjaciółki z siódmej klasy zakochały się w tym samym chłopaku. Ala chce sama poderwać przystojnego Adama i nie dopuścić do spotkania z nim koleżanki. Dlatego okłamuje ją, że zaproszenie, które dostała od niego, to wynik zakładu z kolegami, nie szczere uczucie. Wkrótce kłamstwo wychodzi na jaw, a przyjaźń między dziewczynami wisi na włosku... Patrycja Zawojska i Daniel Jarys z 1d są parą, ale do tej pory nie uprawiali ze sobą seksu. Daniel, za namową kolegów, decyduje się na ten ważny krok i zaprasza dziewczynę do siebie do domu. Wątpliwości go jednak nie opuszczają, nie czuje się gotowy na swój pierwszy raz i stara się go uniknąć. Prosi kolegów, by odwiedzili go i przeszkodzili w zaplanowanym wieczorze. Patrycja czuje się rozczarowana... Tymczasem licealista Karol Czyżyk chce zainteresować sobą dziewczynę, która pasjonuje się medycyną. Wymyśla więc, że cierpi na uporczywe bóle głowy i prosi uczennicę o pomoc. Wkrótce okazuje się, że Irka nie ma zamiaru spotykać się z chłopakiem, przejmuje się jedynie jego stanem zdrowia. Nastolatek jest wściekły.Złamane serce to nie jedyna trudność, z jaką muszą poradzić sobie młodzi ludzie. Częste problemy rodzinne są powodem wielu konfliktów, nieporozumień czy trudności w życiu i szkole. Ojciec licealistki Elizy Romaniuk jest alkoholikiem. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, potrącił dziecko i uciekł z miejsca wypadku. Bojąc się konsekwencji, próbuje przekonać córkę, żeby wzięła winę na siebie. Eliza zgadza się pomóc ojcu, by go chronić. Ewa Kurowska staje przed innym dylematem. Jej mama wyjeżdża do pracy za granicę. Hela Jakubiak, przyrodnia siostra Ewy, wpada na pomysł, by dziewczyna zamieszkała z jej rodziną. Mama Heli jest wściekła i robi awanturę w szkole. Mąż kobiety staje w obronie nieślubnej córki i wyprowadza się z domu. Chce zamieszkać z Ewą w czasie nieobecności jej mamy. Czy rodzina dojdzie do porozumienia? Tymczasem maturzysta Fabian Jackiewicz może zostać dawcą nerki dla ciężko chorej siostry, którą może uratować tylko przeszczep. Dziewczyna jest szczęśliwa i nie wie, że jej brat bardzo boi się operacji. Fabian chce pomóc siostrze i uratować jej życie, ale jest też przerażony i nie potrafi sobie z tym poradzić. Co zrobi chłopak?Potrzeba akceptacji jest w każdym człowieku, jednak to nastolatkowie najmocniej przeżywają odtrącenie lub brak akceptacji ze strony rówieśników. Trzej uczniowie ciągle żartują sobie z koleżanki. Zdenerwowana dziewczyna przeklina Filipa. Chłopak robi wszystko, żeby Martyna uwierzyła, że jej klątwa się spełnia. Nic nie działa, jednak gdy naprawdę przypadkowo spada ze schodów, Martyna w końcu mu wierzy. Przerażona nastolatka obiecuje zdjąć klątwę. Pawłowi Woźnicy z 1b liceum podoba się koleżanka z klasy, Monika Bielecka, jednak dostaje od niej kosza. Zarozumiały chłopak nie może tego przeżyć i zaczyna publicznie komentować wulgarny, jego zdaniem, strój koleżanki. Popiera go kolega. Monika nie wytrzymuje presji i następnego dnia przychodzi do szkoły w dresie. Jej koleżanki organizują protest przeciw komentowaniu ich wyglądu.