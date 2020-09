Tajemnice, zdrady i skandale. Premierowe odcinki serii "Ukryta prawda" w TVN

Łukasz Szewczyk

• "Ukryta prawda" to historie o ludziach i chwilach, które na zawsze zmieniły ich los. W tej produkcji życie pisze scenariusze, mające często niespodziewane rozstrzygnięcie. Każdy odcinek to tajemnice, zdrady, skandale.

• Z jakimi dramatami zmierzą się bohaterowie nowej serii?

W jednym z odcinków poznamy historię 59-letniej Wandy i jej męża Adama. Małżeństwo po wielu latach spędzonych w USA wraca do Polski, aby uregulować sprawy spadkowe po zmarłej ciotce. Kobieta chce skorzystać z okazji i spotkać się z dawno niewidzianym Pawłem, synem siostry, która razem z mężem zginęła 5 lat temu w wypadku samochodowym. Jechała z nimi też ich 15-letnia córka Klara, która od tej pory jest w stanie wegetatywnym. Dziewczyna przebywa w prywatnym domu opieki opłacanym przez Wandę. Wizyta 59-latki w Polsce na zawsze zmieni jej życie...Wśród bohaterów nowych odcinków znajdzie się również 15-letnia Iza. Pewnego razu spotyka kolegę ze szkoły, Patryka, grzebiącego w jej śmietniku. Chłopak tłumaczy się, że jest kolekcjonerem starych sprzętów, które przerabia, dając im drugie życie. W szkole dziewczyna widzi, jak Patryk dzieli się kanapkami z młodszym bratem, 13-letnim Kacprem. Gdy chłopak zostaje pobity i Iza odprowadza go do domu, dowiaduje się, że ojciec nastolatków nie żyje, a matka pracuje na dwa etaty. Wstrząśnięta koleżanka stara się zorganizować im pomoc w szkole. Którejś nocy Izę budzi telefon od przyjaciela. Chłopak prosi, by jak najszybciej do nich przyjechała i zabrała swojego ojca - lekarza. Na miejscu okazuje się, że Kacper leży nieprzytomny...Zagłębimy się także w losy 38-letniej Doroty, która z dnia na dzień jest coraz bardziej sfrustrowana. Jej mąż Artur, pochłonięty pracą, od kilku miesięcy praktycznie nie zwraca na nią uwagi. Kobieta poznaje przypadkiem 24-letniego Łukasza i szybko nawiązuje z nim romans. Początkowo ma z tego powodu wyrzuty sumienia, ale po pewnym czasie wynajmuje mu swoją kawalerkę, gdzie regularnie się z nim spotyka. Niespodziewanie Artur zdaje sobie sprawę, że zaniedbywał żonę i chce jej to wszystko wynagrodzić. Dorota dochodzi do wniosku, że nadal kocha męża. Decyduje się na zerwanie kontaktu z Łukaszem, który jednak wcale tak łatwo nie odpuszcza. Chłopak zaczyna ją szantażować i domaga się dużych pieniędzy, grożąc, że jeśli kobieta mu nie zapłaci, on pokaże jej córce i mężowi nagrania, które potajemnie zarejestrował. Czy Dorocie uda się zachować romans w tajemnicy?