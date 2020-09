Wystrzałowy wrzesień w Polsat Games. Start nowego sezonu CS: GO

Łukasz Szewczyk

• Wrzesień pełen nowości na antenie Polsat Games

1 września rusza dwunasty sezon ESL Pro League, czyli najważniejszych profesjonalnych rozgrywek ligowych w grze Counter Strike: Global Offensive. Rywalizacja podzielona jest na pięć regionów, a polskich fanów najbardziej interesuje dywizja europejska, w której nasz kraj reprezentuje ekipa x-kom AGO. Polacy będą rywalizowali z piętnastoma innymi zespołami, a łączna pula nagród wyniesie prawie pół miliona dolarów.W Polsat Games rodzimi fani Counter-Strike'a mogą śledzić także krajowe rozgrywki.ESL Mistrzostwa Polski to najdłużej działająca i najbardziej prestiżowa liga poświęcona temu tytułowi w naszym kraju. Otwarte eliminacje do rundy jesiennej trwały przez cały sierpień i wzięło w nich udział ponad sto drużyn. Turniej główny z udziałem dziesięciu ekip ruszy siódmego września, a łączna pula nagród wyniesie 50 tysięcy złotych.Wielbiciele strzelanek z bardziej rozwiniętym elementem taktyki i planowania misji także zacierają ręce. W dniach 5-6 września odbędzie się turniej finałowy Rainbow Six Polish Masters 2020. Na placu boju pozostały już tylko cztery zespoły, które oprócz 30 tysięcy złotych rywalizują o przepustkę do międzynarodowego turnieju Challenger League.Wrzesień to także gorący czas dla fanów najpopularniejszej gry sieciowej świata - League of Legends. Prestiżowy turniej European Masters jest już na ostatniej prostej i 15 września ruszają jego ćwierćfinały. W grze o końcowy triumf pozostają polscy gracze, a zwycięzcę poznamy 20 września. Jeszcze większych emocji dostarczy turniej League of Legends European Championship, w którym także rywalizuje kilku Polaków. Najbardziej rozpoznawalny z nich to Marcin "Jankos" Jankowski, znający już smak zwycięstwa w LEC. Triumfatora poznamy w pierwszy weekend września.W ostatni weekend tego miesiąca ruszą z kolei Mistrzostwa Świata, czyli popularne Worldsy. Transmisje wszystkich trzech turniejów dostępne są w Polsat Games.We wrześniu na antenę Polsat Games powrócą produkcje z gatunku anime. Oprócz kultowego Dragon Balla, widzowie będą mogli też śledzić Inazumę poświęconą uczniowskiej drużynie piłki nożnej oraz One Piece czyli opowieść o chłopcu, który zyskał nadprzyrodzone moce.Polsat Games na równi z rozrywką dba też o edukację swoich widzów. W kolejnym sezonie Faux Paux, czyli flagowego talk show stacji, Radosław Nałęcz i Tadeusz Zieliński przybliżą tajniki Internetu 5G udostępnionego klientom przez operatora sieci Plus. To najnowocześniejsza obecnie technologia, która zapewnia bardziej stabilne połączenie i większą pojemość sieci, a przede wszystkim znacznie szybszy transfer danych i niższe opóźnienia.