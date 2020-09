Maciej Głogowski nowym prowadzącym środowy "Poranek Radia TOK FM"

Łukasz Szewczyk

• Maciej Głogowski będzie prowadził środowe "Poranek Radia TOK FM".

• W nowej roli zadebiutuje już 2 września 2020 roku.

• Dołączy do grona gospodarzy porannej audycji, w którym są Dominika Wielowieyska, Jan Wróbel, Karolina Lewicka i Jacek Żakowski.

- komentuje Kamila Ceran, redaktor naczelna Radia TOK FM.Maciej Głogowski jest związany z redakcją TOK FM od 16 lat. W 2017 r. został zastępcą redaktor naczelnej stacji, Kamili Ceran. Zajmuje się przede wszystkim tematyką gospodarczą - pozostaje szefem redakcji ekonomicznej TOK FM oraz prowadzącym magazyn "EKG". W ostatnich latach był też współgospodarzem poranków powyborczych i audycji specjalnych rozgłośni, szefem akcji TOK FM, jak np. "Usłysz swoje miasto", prowadzącym debaty z politykami, a także program "Historie Polski". To laureat m.in. nagrody Grand Press Economy z 2018 r. i Konkursu im. Władysława Grabskiego z 2014 r."Poranek Radia TOK FM" (poniedziałek - piątek między godz. 7 a 9) audycja publicystyczna, której gospodarzami są znani dziennikarze. Tematy poruszane w "Poranku" to najważniejsze aktualne wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne z kraju i ze świata. Gospodarze programu rozmawiają o nich z politykami, ekspertami, publicystami ze wszystkich najważniejszych mediów w Polsce. Poranek jest wielostronnym przeglądem opcji, opinii, poglądów na każdy ważny i interesujący temat. Żywym i szybko reagującym forum wymiany myśli, komentarzy i interpretacji otaczającej nas rzeczywistość. Program prowadzą: w poniedziałek - Dominika Wielowieyska, we wtorek - Jan Wróbel, w czwartek - Karolina Lewicka, w piątek - Jacek Żakowski.