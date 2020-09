Miłość, nienawiść, zdrady, odejścia i powroty. Nowy sezon "19+" w TVN7

Łukasz Szewczyk

• Tej jesieni świat serialu "19+" zawiruje wokół miłosnych perypetii, ale bohaterom przyjdzie zmierzyć się również z dramatycznymi wydarzeniami, na które nie byli gotowi.

Czy Iwona i Irek, ulubiona para fanów serialu, mają jeszcze szansę? Iwona coraz bardziej zakochuje się w starszym, przystojnym lekarzu, a Irek odreagowuje rozstanie. Nie widzi dla siebie przyszłości bez jego ukochanej Lisicy. Czy przyjaciele uratują Irka, który uważa, że rozsypuje się całe jego życie? Niektórzy z ekipy już nawet nie lubią Irka, ale informacja, że zaginął, wstrząśnie wszystkimi... Czy chłopak odnajdzie się cały i zdrowy?Zuza, zakochana do szaleństwa w Adrianie, podstępem zdobywa jego miłość. Chłopakowi nie będzie łatwo wybaczyć, gdy prawda wyjdzie na jaw. Nie spodziewa się też, że życie szykuje dla nich dużo poważniejsze wyzwanie. Podczas rutynowej wizyty u ginekologa okaże się, że Zuza jest w ciąży - ale z obliczeń wynika, że nie może to być dziecko Adriana... Kim więc jest ojciec dziecka?Ala i Magda zostały parą mimo tego, że wszystko zdawało się je dzielić. Magda to urodzona prowokatorka, ale dla Ali zrobiłaby wszystko. Nie dopuszcza do siebie myśli, że Ala oddala się od niej coraz bardziej i nie zauważa momentu, gdy może być już o jedną kłótnię za późno, żeby ratować tę miłość. Z kolei Ala czuje, że rozstanie z Magdą to szansa na zupełnie nowy etap. A gdyby tak rzucić wszystko i polecieć na drugi koniec świata, żeby ratować orangutany? Ta myśl nie daje Ali spokoju...To nie jedyni bohaterowie, których czekają duże zmiany. Odwieczne rywalki, Mela i Iwona, nagle staną ramię w ramię, żeby wspólnie stawić czoło przeciwnościom losu. Jak długo przetrwa ich zaskakująca przyjaźń? Monika decyduje się w tajemnicy przed Krzyśkiem na sprzedaż komórek jajowych, żeby zarobić na utrzymanie chorej babci. Krzysiek i Rafał nagrywają piosenkę, która może stać się przełomem dla ich zespołu - czy wykorzystają tę szansę? Sara związuje się z chłopakiem, który jest seropozytywny. Zabezpiecza się tak, jak to tylko możliwe, ale mimo wszystko, gdy pewnego dnia zaczyna chorować, wpada w panikę, że zakaziła się wirusem HIV. Frodo przez przypadek oświadcza się Kai, ale musi iść za ciosem i faktycznie zacząć planować ślub, bo inaczej Kaja nie będzie chciała go znać. Arek i Lucy z dnia na dzień przeprowadzają się... do domu Marty Prus. Co sprawi, że Marta zostawi wszystko i, narażając własne życie, poleci do Hiszpanii do Oskara?