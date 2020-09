Rusza nowy sezon teleturnieju "Milionerzy" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Jeden uczestnik, trzy koła ratunkowe i 12 pytań do wielkiej wygranej.

• Czy tym razem uda się rozbić bank i zdobyć czekający na zwycięzcę milion złotych?

Kultowy teleturniej powraca na antenę TVN z nowymi odcinkami. O tym, by dołączyć do gry i zasiąść naprzeciwko Huberta Urbańskiego, marzy wielu uczestników. Na zwycięzcę czeka okrągły milion złotych. Jednak droga do wielkiej fortuny nie jest prosta. Uczestnicy będą musieli wykazać się opanowaniem, rozwagą i szeroką wiedzą w wielu dziedzinach. W tej grze liczy się strategia, intuicja i nerwy ze stal.Jak dobrze specjalista nauk ścisłych zna twórczość Reymonta? Czy miłośnik historii poradzi sobie z matematycznym równaniem? Czym zaskoczą pytania z wiedzy o popkulturze? Uczestnicy zawsze mogą liczyć na łut szczęścia, telefon do przyjaciela i szarmancki uśmiech Huberta.