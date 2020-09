Kuba Wojewódzki wraca do TVN. W pierwszym odcinku nowego sezonu Gonciarz i El Dursi

Łukasz Szewczyk

• Po wakacyjnej przerwie na antenę TVN wraca talk-show "Kuba Wojewódzki".

• Na początek sezonu Klaudia El Dursi oraz Krzysztof Gonciarz

Jesienią wtorkowe późne wieczory na antenie telewizji TVN tradycyjnie należeć będą do najpopularniejszego showmana nad Wisłą. Żaden dziennikarz nie generuje w publiczności tak skrajnych emocji, jak Kuba Wojewódzki. Ludzie go albo kochają, albo nienawidzą. Podobnie jak goście. Nie wszyscy są gotowi stanąć "oko w oko" z Królem TVN-u. Nie wszyscy są też godni zasiąść na kanapie prowadzącego. Wśród bohaterów odcinków nie ma osób przypadkowych. To "crème de la crème" polskiego świata artystycznego, rozrywkowego, sportowego oraz politycznego. Na co dzień może i oni wyznaczają modę oraz trendy, ale w programie to Kuba rozdaje karty.Gośćmi pierwszego odcinka nowego sezonu "Kuba Wojewódzki" będą: modelka i prowadzącą "Hotel Paradise" Klaudia El Dursi oraz Krzysztof Gonciarz, jeden z najbardziej znanych w Polsce YouTuberów