Potężna dawna emocji jesienią "Na Wspólnej". TVN rozpoczyna emisję nowego sezonu

Łukasz Szewczyk

• Po krótkiej i niespodziewanej przerwie wakacyjnej ulubiony serial widzów TVN "Na Wspólnej" powraca z nowymi odcinkami.

Wydawać by się mogło, że życie Weroniki i Roberta powoli wraca na właściwe tory. Policjant zgadza się iść na odwyk. Niestety, osobiste problemy musi odłożyć na bok, kiedy zostaje pilnie wezwany do priorytetowej sprawy - gwałtu na córce komendanta. Kosztem życia rodzinnego odnosi zawodowy sukces. W dniu przyjęcia na cześć Roberta ktoś włamuje się do kancelarii Agnieszki i Weroniki. W związku z zajściem prawniczka opuszcza moment odznaczenia ukochanego, a on w tym czasie upija się szampanem z kolegami. Kiedy więc spóźniona kobieta dociera na miejsce imprezy, zastaje go pijanego. Między kochankami dochodzi do awantury, podczas której policjant... uderza Weronikę! Po traumatycznym zdarzeniu Roztocka, mimo rozdartego serca, wystawia walizki partnera za drzwi. A to powoduje, że komisarz całkowicie pogrąża się w nałogu. W efekcie zaprzepaszcza wszystko, co nadaje sens jego życiu,i decyduje się na desperacki krok.Trudne tygodnie także przed Ewą, która pracuje u Doroty (Olga Bończyk), koleżanki ze studiów swojego męża.Ostrowska dowiaduje się od byłej pracownicy salonu, że właścicielka gabinetu kosmetycznego używa tanich podróbek kwasu hialuronowego. Niebawem Ewa robi klientowi zastrzyk, używając feralnego kosmetyku. Pech chce, że mężczyzna słabnie i trafia do szpitala, gdzie lekarze błyskawicznie ustalają przyczynę jego kryzysu zdrowotnego. Kilka dni później, kiedy w gabinecie zjawia się policja, Dorota zrzuca całą winę na Ostrowską! Żona Arka trafia do aresztu - czy wytrzyma tam mimo niedawno przebytej depresji!?Problemów ciąg dalszy również w rodzinie Dziedziców. Po szokującej diagnozie Renata decyduje się na agresywne leczenie: chemioterapię i mastektomię piersi. Sławek postanawia rozstać się z Tanią i wesprzeć chorą partnerkę. Niestety, poświęcenie okazuje się zbyt duże. Mężczyzna nie potrafi zapomnieć o kochance i uczuciu, które ich połączyło. Składa Ukraince obietnicę, że jak tylko Renata dojdzie do siebie, odejdzie od niej. Tania początkowo zgadza się na niego zaczekać, z czasem jednak męczy ją rola "tej trzeciej". Jaki będzie finał romansu Dziedzica? Mnóstwo emocji szykuje się też u córki Sławka, Darii. Pewnego dnia do drzwi mieszkania Adama puka jego brat, Dawid (w tej roli Daniel Mosior). Początkowo nie znajduje wspólnego języka z Darią, z którą przy każdej możliwej okazji wdaje się w konflikt. Wspólne mieszkanie i razem spędzony czas sukcesywnie ocieplają ich relacje do tego stopnia, że zaczyna tworzyć się między nimi więź. Czy pojawienie się Dawida zniszczy związek Darii i Adama?Jesienią nie odetchną też Basia i Krzysztof. Poza Baliszewskim o ból głowy przyprawia ich Kuba. Nastolatek zadurza się w nowej koleżance z klasy, Paulinie. Pragnąc jej zaimponować i wygrać rywalizację z kolegami, chłopak zgłasza się do konkursu matematycznego, w którym nagrodą jest indeks zagranicznej uczelni. Gra zaczyna toczyć się o naprawdę wysoką stawkę, ale zmęczenie szybko daje się młodemu Brzozowskiemu we znaki. Zauważa, że obiekt jego westchnień wyjątkowo dobrze radzi sobie ze stresem i przyswajaniem wiedzy. Wkrótce wychodzina jaw, że nie jest to zasługą jedynie systemu uczenia. Paulina zdradza Kubie swój sekret - ma złoty środek, który rozwiązuje wszystkie jej problemy... Dzień po dniu zaczyna wciągać chłopaka w uzależnienie od wspomagaczy.Z kolei u Hofferów jak zawsze "wesoło". Ni stąd, ni zowąd w ich mieszkaniu zjawia się Muszko z całym swoim dobytkiem. Wyrzucony przez Janinę nie ma gdzie się podziać i prosi sąsiadów o schronienie. Gość szybko daje się we znaki Honoracie, która postanawia za wszelką cenę pogodzić go z ukochaną. Problem w tym, że Janina zdążyła się zakochać w Amerykaninie polskiego pochodzenia, poznanym na portalu randkowym. Z początku Zdzisiek nie wierzy w istnienie rywala, ale szczęka mu opada, kiedy Stanley odwiedza Wspólną. Nie zamierza jednak poddawać się i z pomocą Honoraty oraz Romana chce odzyskać Janinę. A że w miłości wszystkie chwyty są dozwolone, sprzymierzeńcy uciekają się do kilku sztuczek! Jaki będzie ich efekt?Przed moralnym dylematem stoi ponownie Igor. Dziennikarz wpada na trop afery ekologicznej - ktoś zanieczyszcza Wisłę, spuszczając do niej ścieki. Pomimo gorącego tematu, naczelny nie chce zgodzić się na jego publikację. Między Nowakiem a szefem dochodzi do kłótni, po której ten drugi trafia do szpitala. Niebawem Igor odkrywa, dlaczego przełożonemu tak bardzo zależy na zatuszowaniu sprawy.Jaką decyzję podejmie? Odpuści temat? A może − nie bacząc nawet na możliwą utratę pracy - zdecyduje się go nagłośnić? Co więcej, w wydawnictwie pojawia się córka naczelnego, która kiedyś podkochiwała się w Igorze. Dziewczyna nie kryje, że Nowak nadal jej się podoba...