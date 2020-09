Nowy sezon "Ninja Warrior Polska" w Polsacie. W pierwszym odcinku gwiazda polskiej siatkówki

Łukasz Szewczyk

Łukasz "Juras Jurkoski, Karolina Gilon i Jerzy Mielewski - prowadzący "Ninja Warrior Polska" w Polsacie / Fot. Krystian Szczęsny

Łukasz Kadziewcz w programie "Ninja Warrior Polska" / fot. KrystianSzczesny / Polsat

Ten program udowadnia, że niemożliwe nie istnieje - a ludzkie granice wytrzymałości są wyłącznie po to, aby je przekraczać. Polsat rozpoczyna emisję drugiego sezonu show "Ninja Warrior Polska", hitu, który od ponad 20 lat rozbudza największe emocje u widzów na całym świecie. Przypomnijmy, aby zdobyć tytuł polskiego Ninja i nagrodę w wysokości 150 000 tysięcy złotych, uczestnicy mają do pokonania wyjątkowo trudny tor - 32 przeszkody na odcinku 150 metrów. Tor tworzą różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny. Do tej pory tylko 9 śmiałkom na świecie udało się dotrzeć do końca, pokonać najważniejszą przeszkodę i zdobyć legendarną Górę Midoriyama. Podczas pierwszej polskiej edycji "Ninja Warrior Polska", emitowana w Polsacie jesienią 2019 roku, nie było zwycięzcy. Najdalej na torze przeszkód zaszedł Jakub Zawistowski. Tytuł polskiego Ninja nie został zatem zdobyty!W drugim sezonie "Ninja Warrior Polska" zmagania uczestników niezmiennie komentować będą: dziennikarz i komentator Polsat Sport Jerzy Mielewski oraz zawodnik MMA Łukasz "Juras" Jurkowski. Do teamu dołączyła także Karolina Gilon.Czy pierwszym polskim wojownikiem ninja zostanie... gwiazda polskiej siatkówki Łukasz Kadziewicz? Sportowiec stanie na torze już w 1. odcinku show. -- wspomina siatkarz. -W programie pojawi się także Franek Rumak - dobrze znany widzom show "Love Island. Wyspa miłości". Po tym jak wygrał życie w walce z nowotworem, spełnia kolejne marzenia i sięga po więcej, udowodniając, że nigdy nie należy się poddawać. -- mówi z uśmiechem Franek Rumak. -Wśród faworytów 1. odcinka znajduje się Jakub Zawistowski, czyli last man standing z 1. sezonu "Ninja Warrior Polska". -