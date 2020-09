Jak daleko posuną się adwokaci? Serial "Chyłka - Kasacja" w TVN

Łukasz Szewczyk

• W drugim sezonie serialu prawniczka oraz jej aplikant staną przed kolejnym zawodowym wyzwaniem. Tym razem ich zadaniem będzie obrona Piotra Langera juniora, oskarżonego o brutalne morderstwo.

• Jak daleko posuną się adwokaci, by zwyciężyć na sali sądowej?

"Chyłka - Kasacja" to produkcja Player Original oparta na pierwszym tomie serii Remigiusza Mroza o prawnikach z kancelarii Żelazny & McVay. Kiedy Piotr Langer junior zostaje oskarżony o brutalne morderstwo, jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen żąda, by obroną zajęła się Joanna Chyłka. Współpraca z aresztowanym okazuje się wyjątkowo trudna. Langer milczy, a prawnicy nie są w stanie ustalić przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do jego zatrzymania. Dowody zebrane przez policję wskazują również na to, że podejrzany przebywał ze swoimi ofiarami w mieszkaniu jeszcze dziesięć dni po ich śmierci. Czy mimo to Chyłce i "Zordonowi"uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Ambitny prokurator Karol Rejchert zrobi wszystko, by nie dopuścić do wypuszczenia na wolność młodego Langera. Wkrótce sprawa okaże się wyjątkowo skomplikowana i niebezpieczna nie tylko dla prawników, ale także ich bliskich.W śledztwo zaangażuje się komisarz Szczerbiński, doświadczony policjant, którego połączy z Chyłką bliska relacja. Ich zażyłość okaże się wyjątkowo bolesna dla Kordiana, który nadal będzie próbował okazać patronce swoje oddanie. Jego lojalność zostanie wystawiona na próbę, gdy − w zamian za informacje o poczynaniach Chyłki − Żelazny zaproponuje mu awans w kancelarii. W tym samym czasie z "Zordonem" skontaktuje się tajemniczy "Gorzym", który na zlecenie swojego przełożonego, "Siwowłosego", będzie chciał wpłynąć na wyrok w sprawie Langera juniora. Chyłka i Oryński spróbują za wszelką cenę dotrzeć do prawdy. Czy będą gotowi na to przerażające odkrycie?Na ekranie: Magdalena Cielecka (Joanna Chyłka), Filip Pławiak (Kordian "Zordon" Oryński), Jakub Gierszał (Piotr Langer junior), Piotr Żurawski ("Kormak"), Ireneusz Czop (Szczerbiński), Olga Bołądź (Magda), Szymon Bobrowski (Artur Żelazny), Jacek Koman (Henry McVay), Artur Żmijewski (Piotr Langer), Olgierd Łukaszewicz ("Siwowłosy"), Tomasz Schuchardt ("Gorzym"), Marcin Bosak (Karol Rejchert) i inni.