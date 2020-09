Rusza nowe reality-show TTV "It's my life! To moje życie". Kim są uczestnicy?

Łukasz Szewczyk

• W nowym reality-show TTV piątka nieznajomych decyduje się razem zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie.

• Łączy ich jedno - chcą zacząć żyć na własny rachunek - bez kontroli, rad i instrukcji. Kim są?

Młodzi bohaterowie, którzy trafili pod jeden dach, poszukiwali zmiany w życiu. Przyjechali do Krakowa, do miasta studentów, knajp, imprez, ale też wielu możliwości. Jedni chcieli wyprowadzić się od rodziców i zacząć samodzielne życie, inni poszukiwali pracy, chcieli mieć własne pieniądze. Nie znali się i nigdy wcześniej się nie widzieli. We wspólnej kamienicy musieli dzielić ze sobą nie tylko kuchnię, łazienkę, ale też rachunki. Każdy uczestnik dostał jednorazowe wsparcie finansowe (kwotę odpowiadającą pensji minimalnej). Na start mieli do zapłacenia czynsz i kaucję za wynajem mieszkania. Tylko od nich zależało, czy się dogadają i jak podzielą się kosztami.Kamery towarzyszyły bohaterom w codziennym życiu w domu i na mieście, kiedy się budzili, ćwiczyli, robili zakupy, szli na randkę czy rozmowę rekrutacyjną. W trakcie pobytu mogli odwiedzać ich znajomi, rodzice czy nowo poznane osoby. Każdy mógł też wyprowadzić się z dnia na dzień. Po miesiącu wspólnego życia będą musieli jednak zdecydować, czy nadal chcą mieszkać razem.23-letniz Nowego Tomyśla jest na życiowym zakręcie. Właśnie skończył stosunki międzynarodowe, na co dzień pracował jako kelner w jednej z poznańskich restauracji. Niedawno wrócił do Polski z 12-letniej emigracji w Londynie. Do Krakowa chce się przeprowadzić, by znaleźć pracę swoich marzeń.21-letniz Raciborza to prawdziwy bad boy. Ostatnie dwa lata spędził w zakładzie poprawczym. Teraz chce wrócić do normalnego życia. Kocha siłownię, spędza na niej każdą wolną chwilę. Oprócz tego trochę rapuje - o życiu, o niespełnionych miłościach, o Polsce. Chłopak ma władczy charakter, jest liderem w grupie i wcale tego nie ukrywa. W Krakowie będzie szukał pracy, miłości i "nowego" siebie.28-letniapochodzi z Mińska, z Białorusi. Do Krakowa przeprowadziła się kilka lat temu, na studia. Kocha luksus, bo do takiego stanu rzeczy została przyzwyczajona, uwielbia zakupy i randki z prawdziwymi przystojniakami. W programie widzi szansę na usamodzielnienie się - chce w końcu zarabiać swoje własne pieniądze. Doświadczenie, które zdobędzie chce przekuć na powstanie własnego biznesu.25-letniz Bytomia mieszkał z rodzicami praktycznie całe swoje życie. Do Krakowa przyjechał podczas pandemii, do swojej dziewczyny Justyny, także uczestniczką programu. Zawodu jest technikiem masażystą. Do tej pory pracował między innymi w hurtowni z alkoholami czy jako instruktor w parku trampolin. W wolnym czasie spełnia się w roli TikTokera, gdzie ma już niemałe grono swoich fanów (prawie 900 tysięcy obserwujących). Ze swoją dziewczyną, Justyną są już prawie rok, poznali się na imprezie w klubie.Z kolei 19-letniapochodzi z Krakowa. Do tej pory mieszkała z mamą i jej partnerem, ale odkąd przyjechał Patryk zamieszkali w małej kawalerce jej wujka. Dziewczyna w tym roku napisała maturę, a od października ma zamiar uczyć się w szkole policealnej na kierunku kosmetologii. Poza tym chce zrobić kurs manicure i w przyszłości otworzyć własny salon kosmetyczny. W programie Justyna i Patryk zbierają pieniądze na swój wyjazd do Francji na winobranie.Emisja po dwa odcinki.