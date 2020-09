Tematy tabu, luksusowe podróże, gotowanie, patenty na dom. 10 nowości w jesiennej ramówce TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Jesień 2020 na antenie TVN Style

• Na nowy sezon stacja przygotowała 10 nowych programów oraz kontynuację ulubionych programów wodzów

1 września 2020 roku oficjalnie rusza jesienna ramówka TVN Style. Szukasz inspiracji, ciekawych pomysłów i marzysz o metamorfozie niewielkim kosztem? Odpowiednie ustawienie mebli, nowe oświetlenie, drobne gadżety czy dekoracje - czasem nie trzeba wiele, by coś zmienić w swoim otoczeniu. W nowej serii prowadzący udowodnią, że nawet małe zmiany mogą zdziałać cuda. Niezawodna Anna Nowak-Ibisz odkryje, jaki jest(od 1 września). W roli eksperta pojawi się również doskonale znany widzom architekt - Krzysztof Miruć.Od 2 września w TVN Style, czyli premierowy program Agaty Młynarskiej. Dziennikarka wraz z gośćmi poruszy kwestie, które są bliskie każdej kobiecie. W pierwszym odcinku serii realizowanej i transmitowanej na żywo w Internecie pojawi się temat zdrady. Czy jesteśmy stworzeni do bycia z jedną osobą? Jak rozpoznać, że jest się zdradzanym? Czy niewierność zawsze oznacza koniec związku? Agata Młynarska poszuka odpowiedzi na te pytania wspólnie z psycholożką Ewą Narkiewicz-Nejno, znaną modelką Sandrą Kubicką oraz Małgorzatą Kalicińską, autorką poczytnych powieści. Tuż po tym programie Dorota Szelągowska ponownie udowodni, że. W nowych odcinkach wybierzemy się m.in. do baśniowego hotelu w sercu Krakowa, nowoczesnej willi z nutką góralskiego folkloru oraz do mazurskiego resortu z dostępem do prywatnego jeziora.Z kolei od 3 września. W premierowym sezonie widzowie odkryją, co się dzieje z naszym mózgiem w trakcie zakupów. Jakich spustoszeń w organizmie może dokonać jedna nieprzespana noc? Czy wybieramy swoich partnerów w sposób świadomy? Dziennikarka naukowa Karolina Głowacka będzie badać, analizować i testować.Od 4 września fascynujące podróże po całym świecie. Stacja przygotowała nowe odcinki serii, która podbiła serca widzów. Programjest oparty na podróżniczych wideoblogach naszych rodaków, którzy postanowili rozpocząć nowe życie poza granicami Polski. Tym razem zawitamy m.in. do Danii czy Holandii.W sobotę (5 września) kolejna premiera. Światowe trendy wnętrzarskie, oryginalne projekty oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne i technologiczne - to wszystko miłośnicy dobrego designu znajdą w programie. Przez zapierające dech w piersiach realizacje domów jednorodzinnych i tajniki nietypowych rozwiązań projektowych przeprowadzi widzów prowadząca Omenaa Mensah. Kolejna propozycja tego dnia to. Program pokazuje najpopularniejsze nagrania, które obejrzały już miliony ludzi na całym świecie. Niesamowite zwierzaki domowe, nieudane sztuczki magików czy niesforne maluchy.Niedziela (6 września) na antenie TVN Style to aż cztery premierowe emisje. Na początek. Daria Ładocha razem ze swoimi córeczkami, Manią i Laurą, wyczarują efektowne, ale też niezwykle proste w przygotowaniu dania. Dziewczyny zaskoczą swoją pomysłowością, zaprezentują garść kulinarnych pomysłów, a co najważniejsze będą się przy tym doskonale bawić. Następnie odważne metamorfozy, barwni bohaterowie i genialne stylizacje. W trzeciej edycji programuna widzów czeka sporo zmian... nie tylko w ubiorze. W premierowych odcinkach, oprócz par, pojawią się również kobiece duety. Czy mama trafi w gust córki? Jak siostry poradzą sobie z nietypowym zadaniem? Kto zdecyduje się poprosić o pomoc ekspertkę Kasię Baran?Kino na środku oceanu, apartament na rafach koralowych, restauracja znajdująca się sześć metrów nad ziemią? A może degustacja włoskiego wina w sercu malowniczej Toskanii i przejażdżka legendarnym kabrioletem po urokliwych uliczkach? TVN Style zaprasza widzów na fascynującą wycieczkę.. W nowym programiewspólnie z Justyną Adamczyk odwiedzimy zaplecza najwystawniejszych hoteli świata. Wieczorem. W nowych odcinkach sprawdzimy jak u bohaterów serii wygląda dzielenie się domowymi obowiązkami. Zajmowanie się domem to praca na pełen etat. Pranie, sprzątanie, gotowanie, zajmowanie się maluchami, odrabianie lekcji - ta lista nie ma końca. Jak na co dzień wspólnie poradzić sobie z tym wyzwaniem?Od 7 września w TVN Style. Nowoczesny apartament w samym centrum czy może pełen ciepła dom za miastem? Jak wyglądają mieszkania gwiazd z pierwszych stron gazet? W pierwszym odcinku kamery odwiedzą Macieja Maniewskiego.Z kolei13 września premiera drugiego sezonu. Piękna sala weselna zarezerwowana, dekoracje z kwiatów zamówione, zaproszenia wysłane - wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Najważniejszy dzień w życiu już tuż, tuż. A brakuje tylko jednego... wymarzonych kreacji ślubnych! Przyszłym nowożeńcom na ratunek przychodzi niezawodna Izabela Janachowska.18 września na antenie TVN Style jednoodcinkowy program. Zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, wymieranie wielu gatunków zwierząt oraz pogłębiająca się dewastacja środowiska naturalnego sprawiają, że coraz więcej ludzi dostrzega widmo ekologicznej katastrofy. Czy to możliwe, że zabraknie czystego powietrza, wody oraz stabilnych warunków umożliwiających życie? Martyna Wojciechowska wraz z ekspertami opowie o największych ekologicznych bolączkach.W październiku premiera dwóch nowych serii -oraz. Widzowie zobaczą jak Kinga Zawodnik realizuje swoje marzenia robiąc rzeczy, których nigdy wcześniej nie próbowała. Każde z wyzwań będzie dla niej niespodzianką. W odcinkach zobaczymy ją m.in. na off-roadzie na górskich ścieżkach. Z kolei w drugim programie przewodnikiem po świecie pielęgnacji będzie Justyna Obolewicz. Jak zadbać o swoją skórę lub pozbyć się zmarszczek? Które sposoby są najskuteczniejsze na nawilżanie? Jakie urodowe triki stosują gwiazdy?W listopadzie ks. Kazimierz Sowa odwiedziw Turcji i wybierzemy się dooraz poznamyw Boliwii.