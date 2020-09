Wielki Test z Klasyki Rocka i jesienne nowości w Rock Radiu

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2020 roku na antenie Rock Radia pojawi się kolejna odsłona Wielkiego Testu z Klasyki Rocka

• W jesiennej ramówce stacji nie zabraknie także nowości - będą to m.in. cykl "Dobrze tylko na zdjęciu w Rock Radiu" o skandalach z rockowego świata i realizowana wspólnie ze słuchaczami audycja "Słucham, bo jadę".

Jesienią 2020 r. Rock Radio zaprasza wszystkich na Wielki Test z Klasyki Rocka, który podzielony będzie na edycje tygodniowe. Słuchacze rozgłośni sprawdzą swoją wiedzę m.in. na temat grup The Rolling Stones, The Beatles i The Doors. Eliminacje rozgrywane będą codziennie między godz. 10:00 a 18:00.We wrześniu na antenie pojawi się też audycja realizowana z odbiorcami - "Słucham, bo jadę". Od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 17:00 pod numerem telefonu 22 4444066 słuchacze mogą zgłaszać utrudnienia na drodze i ostrzegać innych, a także przekazywać pozdrowienia.W audycji "Przystanek Klasyka Rocka", nadawanej od poniedziałku do piątku w godz. 10:00- 18:00, codziennie po 14:00 pojawi się cykl "Dobrze tylko na zdjęciu w Rock Radiu" przedstawiający największe skandale w historii tego gatunku muzyki. Natomiast w "Klasycznym wieczorze" (codziennie od godz. 18:00 do 22:00) zawsze po 20:00 redakcja Rock Radia zaprezentuje słuchaczom wyjątkowe kulisy powstania rockowych klasyków w cyklu "Kawałek rocka w Rock Radiu".W każdy piątek Jan Bajorek będzie spotykać się ze słuchaczami na żywo nie tylko na antenie, ale też na profilu Rock Radia na Facebooku w specjalnym wydaniu "Powstanie Rock Radia live" w godz. 9:00 - 10:00.Dodatkowo co piątek w godz. 14:00 - 18:00 Rock Radio nadawać będzie na żywo z centrum Warszawy. Plenerowe studio rozgłośni kolejny raz stanie w ogródku restauracji Hard Rock Cafe, z którą Rock Radio współpracuje już od kilku lat.Rock Radio będzie promować audycje ze swojej jesiennej ramówki na antenie, na stronie internetowej rozgłośni rockradio.pl oraz na profilu Rock Radia na Facebooku.