Startuje 9 edycja "Top Model" w TVN. Castingi internetowe, srebrny bilet

Łukasz Szewczyk

• Na antenę TVN wraca "Top Model"

• W tej edycji na uczestników i widzów czekać będzie sporo niespodzianek. Castingi internetowe, srebrny bilet - to tylko niektóre z nich. Jakie zadania tym razem przygotowali jurorzy?

Dziewiąta edycja "Top Model" w tym roku zaczęła się jak zwykle od etapu castingów. Tym razem jednak uczestnicy mogli zgłaszać się do programu wyłącznie drogą internetową. Marzenia o karierze w świecie mody postanowiła spełnić rekordowa liczba chętnych. Wśród kandydatów pojawiło się wiele niezwykłych osobowości, spośród których jurorzy wybrali swoich faworytów. Na tym etapie pojawiła się nowość - srebrny bilet! To od widzów zależało, który z pięciu uczestników przejdzie od razu do etapu bootcampu, bez konieczności pojawienia się na castingu jurorskim. Głosowanie odbyło się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej programu, a srebrny bilet powędrował do Dominika Bereżańskiego. Czy to właśnie on powtórzy sukces Kasi Szklarczyk, Dawida Woskaniana czy Klaudii El Dursi?Premierowy sezon to czas na nowe wyzwania. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński sprawdzą predyspozycje oraz umiejętności uczestników podczas rozmaitych zadań. Sesje zdjęciowe pod wodą, wybiegi w zaskakujących lokalizacjach, castingi - to wszystko czeka na mieszkańców domu modelek. Zwycięzca programu otrzyma niepowtarzalną szansę na rozpoczęcie niezwykłej przygody. Rywalizacja będzie bardzo wyrównana, a każdy z uczestników stanie do walki o swoje marzenia. W programie pojawią się również zadania, które pozwoliły na funkcjonowanie branży modelingowej w tych wyjątkowych czasach. Czy uczestnicy poradzą sobie z samodzielnym wykonaniem zdjęć podczas zdalnej sesji? Nie zabraknie również sprawdzianów umiejętności organizowanych w wyjątkowo ekstremalnych warunkach. Co okaże się trudniejsze: sesja pod wodą czy wykonanie zdjęć na wysokości? Czy w tej edycji wszyscy odważą się wziąć udział w nagiej sesji?Po drugiej stronie obiektywu stanie tym razem Marcin Tyszka. Michał Piróg będzie wspierać kandydatów na modelki i modeli w ich zmaganiach. W roli mentorów pojawią się gwiazdy wybiegów, show-biznesu i świata mody. Najwięcej emocji dostarczą jednak, jak zwykle, uczestnicy. Swoją różnorodnością, determinacją i kreatywnością zaskoczą nie tylko jurorów. Ich udział w programie będzie dowodem na to, że warto marzyć i walczyć o swoje marzenia.