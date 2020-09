18 sezon serialu "Przyjaciółki" w Polsacie. Do obsady dołączył Paweł Małaszyński

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna emisję 16 sezonu serialu"Przyjaciółki", który od 8 lat cieszy się popularnością widzów.

• W nowym sezonie do obsady serialu dołącza Paweł Małaszyński.

Choć Inga (Małgorzata Socha) , Zuza (Anita Sokołowska) , Anka (Magdalena Stużyńska) i Patrycja (Joanna Liszowska) są zupełnie różne, łączy je niesamowita więź. Nie zawsze się ze sobą zgadzają, ale starają się wzajemnie zrozumieć i wesprzeć. Razem cieszą się ze swoich sukcesów i rozwiązują problemy, jakie napotykają na swojej drodze. Kiedy wydaje się, że nic już ich nie zaskoczy, życie przygotowuje dla nich kolejne niespodzianki.Jedną z nich będzie pojawienie się przystojniaka Artura (Paweł Małaszyński) - nowego sąsiada jednej z głównych bohaterek. Mężczyzna to wolny duch, ulubieniec kobiet i dusza towarzystwa. Podróżnik - kocha gotowanie i egzotyczne smaki, dlatego prowadzi vloga kulinarnego. Niestety przyjacielskie gesty nowego sąsiada będą odbierane jako irytujące... Czy z czasem to się zmieni? Czy uda mu się podbić serce... no właśnie - czyje?Los w ostatnim czasie nie oszczędzał Zuzy. Jej chińska restauracja zbankrutowała, a oszczędności przepadły w chybionej inwestycji na giełdzie. Janek zabrał dzieci do Gdańska. Los się jednak uśmiecha i Zuza otrzymuje pracę w zagranicznym oddziale banku w Wiedniu. Asystentem Zuzy zostaje oczywiście niezastąpiony Dagmar.W życiu Ingi rozegrała się prawdziwa rewolucja. Podczas jednego wieczoru dowiedziała się, że jest w ciąży, a Maks poprosił ją o rękę. Przygotowaniami do ślubu zawiaduje energiczna Dorotka, która również nie może narzekać na brak podpory w postaci męskiego ramienia. Każdego dnia Sławek udowadnia, że jest mężczyzną idealnym.W domu Anki dochodzi do poważnej awarii, a remont z nią związany potrwa minimum trzy miesiące. Anka i Paweł postanawiają na ten czas przeprowadzić się do domku na wsi. Kobieta jest zachwycona sielskim życiem i angażuje się w sprawy lokalnej społeczności.Patrycja nie ustaje w próbach przekonania urzędników, że potrafi zająć się Klarą. Niestety żaden z lekarzy nie chce ręczyć za jej zdrowie. Nie mogąc się z tym pogodzić, decyduje się na desperacki ruch, który może ściągnąć na nią jeszcze większe kłopoty.W głównych rolach serialu "Przyjaciółki" występują: Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska-Brauer. W inne postacie wcielają się: Agnieszka Sienkiewicz, Nicole Bogdanowicz, Bartek Kasprzykowski, Mateusz Janicki, Krzysztof Wieszczek, Marek Bukowski, Adam Adamonis, Elżbieta Jarosik, Dorota Kolak, Marcin Korcz, Kacper Kuszewski, Marcin Perchuć i Paweł Małaszyński.