Sezon pełen wyzwań. Nowe "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler w TVN

• Magda Gessler po kilku miesiącach przerwy znów rusza w Polskę

• Jak "Kuchenne rewolucje" wpłyną na losy lokali i ich właścicieli?

W ostatnich miesiącach gastronomia, jak żadna inna branża, odczuła skutki zamrożenia gospodarki. Restauratorzy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i trudnych warunkach pracy. W tym kryzysowym momencie pomoc Magdy Gessler będzie potrzebna jeszcze bardziej niż zwykle. Rewolucję przejdzie nie tylko menu, ale i dania na wynos. Zmiany wystroju dotyczyć będą także ogródków. To będzie sezon pełen wyzwań.Jedną z jesiennych rewolucji Magda Gessler przeprowadzi w Jasienicy. Właśnie tu, przy klubie piłkarskim Drzewiarz, swoje podwoje otwiera Bistro na Drzewiarzu. Lokal prowadzi Ania z mężem Mirkiem i bratem Rafałem. Ten drugi to urodzony sportowiec, wychowanek lokalnej drużyny piłkarskiej. Dobrze pamięta miejsce, którego teraz jest współwłaścicielem. Dawniej mieścił się tam bar piwny, bez jedzenia. Gdy okazało się, że lokal można wynająć, rodzina postanowiła stworzyć tu restaurację. Swój gastronomiczny biznes prowadzą już 10 lat. Początkowo postawili jedynie na pizzę, z czasem do menu dołożyli obiady domowe. Od jakiegoś czasu coraz częściej przychody nie pokrywają kosztów utrzymania miejscówki. Co za tym idzie, pracownicy zaczęli zarabiać więcej niż właściciele. Rodzina i zaprzyjaźniona załoga wciąż bardzo się wspierają, ale frustracja narasta. Z dnia na dzień zaangażowanie jest coraz mniejsze, a duch walki upada. Stresująca sytuacja jest również trudna dla będącej w szóstym miesiącu ciąży Ani. Czy Magda Gessler okaże się lekiem na całe zło?W Krakowie restauratorka zawita z kolei do położonej trzy kilometry od rynku włoskiej restauracji Trattoria da Maria. Prowadzi ją Maria, pochodząca z Rumunii, ale mieszkająca wiele lat we Włoszech. Do Polski przyjechała dziesięć lat temu z ówczesnym partnerem, a obecnie wspólnikiem i przyjacielem Rizzierim, jednak zarządzanie lokalem jest na głowie Marii. W kuchni dowodzi brat Rizziego − Ingino. To on ma zapewniać prawdziwie włoski smak tutejszej pizzy i makaronów. Poza nim właścicielkę wspiera oddany zespół młodych ludzi, którym kobieta właściwie matkuje. Cudowna, rodzinna atmosfera nie sprzyja jednak efektywnej pracy. Gości jest jak na lekarstwo, a włoskie dania najczęściej konsumują pracownicy. Restauracja popada w coraz większe długi, które Maria i Rizzieri próbują łatać kolejnymi pożyczkami bankowymi. Czy Magdzie Gessler uda się tchnąć w to podupadające miejsce prawdziwie włoską, słoneczną energię?W nowym sezonie przeniesiemy się też na Podlasie, gdzie 20 kilometrów od Białegostoku leżą Łapy. Właśnie tam działa Chicken Flow prowadzony przez Katarzynę. Najpierw otworzyła bar z kebabami, potem domowe obiady, a dziewięć miesięcy temu postawiła na kurczaka w amerykańskiej panierce. Zmiany to żywioł właścicielki! Skończyła szkołę krawiecką i studia teologiczne, by później z anielską cierpliwością wozić ludzi autobusami. Ostatecznie jednak miłość do gotowania zwyciężyła. W barze pomaga jej mama Halina, siostra Justyna i mąż Krzysztof. Niestety, rodzinny interes nie idzie dobrze. Choć Kasia kocha gotować dla innych, w tej chwili to dla niej kosztowne hobby. Czy ikona polskiej gastronomii sprawi, że rodzinny bar w Łapach "spadnie na cztery łapy"?W nadchodzącym sezonie królowa gastronomii zmierzy się też z upadającymi pizzeriami w Żerkowie i Warszawie, włoskimi specjałami w Chorzowie i Płońsku, a także położoną w Janowie restauracją "Gold",serwującą dania kuchni staropolskiej. Zmiany czekają także lokale w Cegłowie, Pile oraz Gdańsku.