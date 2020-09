Nowe "Królowe życia" jesienią w TTV. Zmiany w obsadzie

Łukasz Szewczyk

• Barwne życie, w którym nie ma miejsca na zasady, i specyficzne poczucie humoru wyrażone ciętym językiem.

• Jesienią w programie "Królowe życia" zadebiutują też trzy nowe, bardzo kobiece królowe.

Ich nie trzeba szerzej przedstawiać - Dagmara, Kasia i Iza prowadzą życie dalekie od przeciętności, czym u jednych wzbudzają sympatię i podziw, a u innych - krytykę i zazdrość. Jednak nawet ich ekscentryczne perypetie nie są wolne od trosk dnia codziennego. Kłopoty ze zdrowiem, zawirowania w życiu zawodowym czy dojrzewające dzieci potrafią wywrócić wszystko do góry nogami.W najnowszym sezonie poznamy trzy nowe królowe. Sylwia, na co dzień mieszkanka Krakowa, która na przejażdżkę szybkim samochodem wydałaby każde pieniądze. W wolnym czasie często odwiedza strzelnicę, a z narzeczonym prowadzi firmę... rozbrajającą bomby. Pojawi się też niezwykły duet królowych z Chorzowa, Patrycja i Justyna, które dzielą wspólne, bujne życie z tym samym partnerem. Taki podział w związku to coś nowego, nawet dla fanów programu! Po raz pierwszy w programie zagości też reprezentacja z Trójmiasta - Ania, która swoje życie dzieli pomiędzy pracą, a podróżami z ukochanym oraz Damian i Leon, duet w życiu i w pracy, którzy razem prowadzą klinikę medycyny estetycznej.