5 sezon reality-show "Projekt Lady" jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN niespodziewanie wzmacnia jesienną ramówkę

• Stacja rozpoczyna emisję nowego sezonu reality-show "Projekt Lady"

Jak stać się najlepszą wersją siebie? Trzynaście dziewcząt będzie szukało odpowiedzi na to pytanie w eksperymentalnej szkole, która pomoże im odmienić dotychczasowe życie. Pod opieką prowadzącej Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz mentorek: Tatiany Mindewicz-Puacz i Ireny Kamińskiej-Radomskiej, które przygotowały dla nich bardzo wymagający plan zajęć i podzielą się z nimi swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Jak dotychczas poza nauką savoir-vivre, stylu, obowiązkowości, odpowiedzialności, najważniejsze będą zajęcia zmieniające podejście do życia. Od pracy nad poprawą samooceny, aż po radzenie sobie z codziennymi problemami.W nowym sezonie zadania powierzone dziewczętom będą zaskakujące w formie i nowatorskie w podejściu. Z drugiej strony to uczestniczki nieraz zadziwią mentorki, które bardzo skrupulatnie będą śledzić ich postępy oraz surowo egzekwować przestrzeganie zasad. Prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan jak zwykle będzie dodawać dziewczętom otuchy, służyć pomocną dłonią i motywować je do dalszego działania. Tym razem wesprze ją również mąż. Spotkanie z Małgosią i Radosławem uczestniczki zapamiętają na długo.W Szkole dla Dam nie zabraknie oczywiście szerokiego grona specjalistów, dzięki którym dziewczęta nabędą wiele nowych umiejętności. Po raz pierwszy pojawi się nowy ekspert. Trener fitness, Daniel Qczaj Kuczaj, bo o nim mowa, zadba nie tylko o formę fizyczną uczestniczek Projektu Lady. Jaką dodatkową rolę powierzyły mu mentorki programu?W tej edycji uczennice szkoły dla dam dużo częściej niż w przeszłości będą opuszczać Pałac w Rozalinie. Czeka je wyprawa w góry, która stanie się bardzo emocjonalnym i pełnym niespodzianek przeżyciem. Podczas tej wycieczki nauczą się przełamywać lęki i radzić z napotykanymi problemami. Samodzielne mieszkanie w wielkim mieście i wymagająca praca nauczy je dorosłego i odpowiedzialnego życia. A ćwierćfinalistki Projektu Lady pojadą testować nabyte umiejętności i walczyć o miejsce w finale w pięknej posiadłości francuskiego hrabiego na południu Polski.Kamery będą śledziły uczestniczki 24 godziny na dobę. Po wnikliwych obserwacjach, analizach, zapadnie nieodwołalna decyzja, która z nich, w danym tygodniu opuści Pałac w Rozalinie i program. Uczestnictwo w "Projekcie Lady" jest dla nich szansą na nowy start w życiu. Mogą one stać się pewnymi siebie kobietami z klasą. Jednak tylko jedna z nich zdobędzie główną nagrodę i tytuł Pierwszej Damy "Projektu Lady". Podczas wielkiego, uroczystego finału trzy uczestniczki zawalczą o trzymiesięczne stypendium w szkole językowej w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii