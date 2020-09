Weekend z motorsportem w Eleven Sports: Włoski wyścig F1, DTM, Ekstraliga

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wyścig Formula 1 o Grand Prix Włoch. Na słynnym torze Monza lider klasyfikacji generalnej, Lewis Hamilton, będzie bronił się przed atakami Maksa Verstappena, Valtteriego Bottasa oraz innych kierowców ze światowej czołówki.

• Dla fanów żużla stacja zaplanowała transmisję meczu PGE Ekstraligi ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - PGG ROW Rybnik, który będzie ważny w kontekście walki o awans do półfinałów.

Ósmy wyścig Formula 1 w sezonie 2020 odbędzie się na legendarnym torze Monza. Prowadzący w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Lewis Hamilton stanie przed szansą na swoją szóstą wygraną w Grand Prix Włoch, co wcześniej nie udało się żadnemu innemu kierowcy. Byłoby to zarazem jego 90. zwycięstwo w karierze i do rekordu wszech czasów, należącego do Michaela Schumachera, brakowałoby mu tylko jednego triumfu. Plany Brytyjczyka postarają się pokrzyżować Max Verstappen i Valtteri Bottas, którzy gonią go w klasyfikacji generalnej i jednocześnie toczą między sobą wyrównaną walkę o drugie miejsce. Spore ambicje mają także przedstawiciele Renault DP World F1 Team, Daniel Ricciardo i Esteban Ocon, którzy przed tygodniem podczas GP™ Belgii niespodziewanie zajęli trzecie i czwarte miejsce. Wielką niewiadomą jest forma Charlesa Leclerca i Sebastiana Vettela ze Scuderia Ferrari. Dla tej stajni wyścigi we Włoszech należą do najważniejszych w sezonie, ale ostatnie niepowodzenia budzą wśród kibiców spore wątpliwości. Czy te zawody okażą się dla Ferrari przełomowe?W pierwszy weekend września kierowcy DTM spotkają się w holenderskim Assen, gdzie odbędą się wyścigi numer siedem i osiem sezonu 2020. Będą one ważne dla prowadzącego w klasyfikacji generalnej Nico Müllera i broniącego mistrzostwa świata René Rasta. Ten pierwszy odniósł w tym roku już trzy zwycięstwa i ma przewagę 36 punktów nad goniącym go rywalem. Z kolei Rast wygrał dwa z trzech ostatnich wyścigów i stopniowo odrabia straty, więc kolejna odsłona ich pojedynku zapowiada się ekscytująco. Obaj muszą uważać na trzeciego w stawce Robina Frijnsa, który ma tylko pięć "oczek" mniej od Rasta i również liczy się w grze o najwyższe cele. Polscy kibice będą trzymali kciuki za Roberta Kubicę, który powalczy o swoje pierwsze punkty w serii DTM. Krakowianin przez minione dwa tygodnie pracował z ekipą ORLEN Team ART nad ustawieniami swojego BMW M4 DTM i wierzy, że przyniesie to efekty już w ten weekend.Liczący ponad 4,5 kilometra TT Circuit Assen należy do najbardziej popularnych torów na świecie, a fani motorsportu często określają go jako "Katedrę prędkości". Organizatorzy zawodów DTM wspólnie z lokalnymi władzami zadecydowali, że właśnie w Assen po raz pierwszy w tym sezonie na trybunach zasiądą kibice. Dzięki temu atmosfera tych zawodów będzie z pewnością gorąca.Do końca sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi zostały już tylko dwie kolejki, a walka o awans do rundy finałowej jest bardzo zacięta. Jednym z poważnych kandydatów do kwalifikacji jest czwarty w tabeli ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa, który w weekend podejmie PGG ROW Rybnik. Gospodarze przystąpią do tego spotkania podbudowani poniedziałkową wyjazdową wygraną z MOTOREM Lublin 51:39. Jeśli w konfrontacji z ekipą z Rybnika Jason Doyle, Fredrik Lindgren i ich koledzy potwierdzą wysoką formę, to będą bardzo bliscy zapewnienia sobie udziału w półfinale. Goście postarają się o rewanż za lipcową porażkę z Włókniarzem 41:49. Wówczas o ich niepowodzeniu przesądziły dopiero biegi nominowane. Istotny będzie każdy wyścig, bo do zdobycia jest także punkt bonusowy za rywalizację w dwumeczu pomiędzy tymi drużynami.Plan weekendowych transmisji:Piątek (4 września):• Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska, Kamil CieślarSobota (5 września):• 10:00 DTM Assen:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)• 11:55 Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2020:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)• 13:25(Eleven Sports 1)• 14:55, Eleven Sports 1, Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2020: sesja kwalifikacyjna (Eleven Sports 1)• 15:55 Mecz towarzyski:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Dominik GuziakNiedziela (6 września):• 10:10 DTM Assen:(Eleven Sports 1, studio od 9:30)• 12:45(Eleven Sports 1, studio od 12:45)• 15:05(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół