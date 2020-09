"Ewa gotuje" wraca z nowym sezonem na antenę Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Najpiękniejsza kobieta polskiej kuchni zaprasza na zdrowe, szybkie i pyszne dania w autorskim programie "Ewa gotuje" na antenie Polsatu.

W pierwszym odcinku po przerwie wakacyjnej Ewa Wachowicz zaprasza widzów do swojej kuchni letniej i drewnianego domu w Zawoi. U stóp Babiej Góry upiecze między innymi bułeczki sodowe.Dla zaradnej gospodyni brak chleba w domu, to żaden problem! Wystarczy kilka prostych składników oraz kilkanaście minut i mamy gotowe sodowe bułeczki, które na Podkarpaciu nazywane są proziakami. Robiła je babcia Ewy Wachowicz. A skąd nazwa proziaki? Od sody oczyszczonej, na którą na Podkarpaciu mówiło się "proza".Ewa przygotuje jeszcze chłodnik ogórkowy na ogórkach małosolnych - z cukinią i wędzonym pstrągiem. Na drugie danie zrobi grillowane roladki z polędwiczki wieprzowej i warzyw, a do picia - lemoniadę z cytryn, limonki i pomarańczy. Na koniec będzie błyskawiczny deser! Tarta z owoców leśnych z budyniem na spodzie z herbatników, który nie wymaga pieczenia. Fani kuchni Ewy Wachowicz często proszą ją o przepis na coś słodkiego, ale bez laktozy i glutenu. Taki właśnie będzie deser Ewy.