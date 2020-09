Poruszający dokument Jarosława Kuźniara "TerraSomalia" w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Od 1991 roku Somalię pustoszą wojna domowa, susze i głód. Obecnie w kraju panuje największy kryzys humanitarny od lat.

• Jarosław Kuźniar sprawdza, jak wygląda prawdziwa Somalia. Tą, która nie tylko przytłacza, ale daje też nadzieję na lepsze jutro.

Dokument "TerraSomalia", nakręcony w październiku 2019 r., przedstawia aktualny, niczym nieupiększony obraz afrykańskiego kraju kontrastów. Miejsca na mapie, w którym bród, głód i ubóstwo mieszają się z szybkim rozwojem i dostępem do nowych technologii. W reportażu natkniemy się na niesamowitych ludzi, pełnych optymizmu i pasji. Spotkamy się m.in. z Maryam Ahmed Ali - Europejką, która przeniosła się do Somali. Obecnie pracuje w branży beauty i, jak sama mówi, jest to dla niej niezwykle dochodowy interes.Poznamy też Samirę, somalijkę wychowaną w Szwecji. Kobieta na przekór wojnie wróciła do Mogadishu i tu otworzyła kawiarnię. Zatrudnia w niej lokalne dziewczyny, aby dać im szanse na - w miarę - normalne życie. Porozmawiamy z dyrektorami szkół i nauczycielami, którzy w tych ekstremalnych warunkach nie tracą nadziei i wierzą, że dzięki edukacji można zmienić przyszłość Somalii. Wszystkim poruszającym historiom przysłucha się znany dziennikarz Jarosław Kuźniar.- komentuje Jarosław Kuźniar, autor filmu.Dokument zrealizowała agencja Kuźniar Media na zlecenie Polskiej Akcji Humanitarnej. Za zdjęcia i montaż odpowiada Adam Chill Woźniakiewicz, a za dźwięk Mieszko Mahboob.Reportaż TerraSomalia można oglądać w serwisie Player.pl . Powstała też dedykowana strona terrasomalia.com.