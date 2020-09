Powraca 11 edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Kto na parkiecie?

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat rozpoczyna emisję 11 edycji tanecznego show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

• Parkiet show rozbłyśnie nowymi 11 gwiazdami, które zmierzą się w walce o Kryształową Kulę i wielkie pieniądze.

Po kilkumiesięcznej przerwie gwiazdy i tancerze wracają na parkiet. Przed nami XI edycja "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami". Taneczne show, które dosłownie kipi od emocji i wrażeń, gdzie rywalizacja miesza się ze wzruszeniem i łzami szczęścia. Kto tym razem wytańczy zwycięstwo i Kryształową Kulę? Dwa pierwsze odcinki show, które zostały wyemitowane wiosną 2020 roku, pokazały, że poziom XI edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" jest bardzo wysoki.A już od 4 września, na naszym parkiecie zatańczą: Piosenkarkaw parze z Jankiem Klimentem. Aktorka, wokalistka i influencerkaze Stefano Terrazzino. Serialowa Julka z "Przyjaciółek"z Kamilem Kuroczko. Modelkaw towarzystwie debiutującego na parkiecie Michała Bartkiewicza. Gwiazda Internetu, piosenkarka i youtuberkawraz z weteranem show Polsatu, Rafałem Maserakiem. Pogodynka Polsatu i Polsat News, a partneruje jej zwycięzca V edycji Jacek Jeschke. Aktorz nową trenerką Wiktorią Omyłą. Aktor, twórca kabaretowy, rockman i sportowiec w jednym -i Lenka Klimentowa . Uczestnik "Ninja Warrior Polska", który z każdej opresji wychodzi cało, a u jego boku Hanna Żudziewicz, laureatka VI edycji "Tańca z Gwiazdami". Zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości", trener tenisa, któremu w tanecznych zmaganiach towarzyszy Sylwia Madeńska, partnerka także w życiu prywatnym.W jury niezmiennie zasiądą: surowa Iwona Pavlović, sypiący anegdotami Andrzej Grabowskii wielokrotny mistrz świata w tańcu - Michał Malitowski. Program poprowadzi duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.