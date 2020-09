"Sługi wojny", "Anna", "Sztuka ścigania się w deszczu" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Sługi wojny", "Anna", "Praziomek", "Sztuka ścigania się w deszczu", "Tajni i fajni"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(4 września). W operze wrze. Kruczowłosa diwa, Sofia Mayer, szykuje premierę "Damy pikowej" Piotra Czajkowskiego. O główną rolę męską ubiega się młody Andriej. Stawia wszystko na jedną kartę, byleby zaśpiewać partię Hermana. Rozbuchana niczym spektakl operowy fabuła Pawła Łungina; thriller, w którym, tak jak w dziele Czajkowskiego, emocje sięgają zenitu.Sobotnią premierą będzie(5 września). Komisarz Samborski ma na rozkładzie nową sprawę. Musi wyjaśnić śmierć Jerzego Abramskiego, profesora transplantologii. W dochodzeniu pomaga mu młodsza aspirant Marta Zadara. Gra wywiadów, bioterroryzm i wojskowe tajemnice w wartko poprowadzonej fabule sensacyjnej, która jest drugą częścią serii zapoczątkowanej "Sługami bożymi". W roli twardego "Sambora" ponownie Piotr Stramowski.W niedzielę premiera filmu(6 września). "Wybrał mnie spośród całego miotu splątanych łap i ogonów" - opowiada Enzo o tym, jak trafił pod opiekę Denny'ego. Enzo, nazwany na cześć ikony włoskiej motoryzacji, jest psem o gawędziarskim usposobieniu, zaś jego pan Denny to utalentowany kierowca wyścigowy. "Sztuka ścigania się w deszczu" przedstawia historię ich niezwykłej relacji. Film powstał w oparciu o bestsellerową powieść Garth Steina.Dodatkowo w niedzielę premiera filmu animowanego(6 września). Szpiegowska śmietanka. Pyszałkowaty Lance Sterling mógłby zawstydzić Jamesa Bonda, zaś safanduła Walter Beckett to wynalazca jakich mało. Ten niedobrany duet musi uchronić świat. Zadanie będzie tym trudniejsze, że Walter niechcący zamienił Lance'a w gołębia, a przecież trudno, żeby gołąbek pokoju był asem wywiadu. Iskrząca się akcją i słownym humorem animacja o nietuzinkowych agentach.Z kolei premierowy weekend wkino science fiction z elementami thrillera -(4 września). Dziesięć lat po inwazji Ziemią rządzą kosmici, a większość jej mieszkańców pogodziła się z tym stanem rzeczy. Kierujący policją Chicago William Mulligan (John Goodman) prowadzi śledztwo w sprawie działającej w podziemiu partyzanckiej organizacji Phoenix, która planuje dokonać zamachu. By przeniknąć jej szeregi, próbuje nakłonić do współpracy Gabriela Drummonda (Ashton Sanders), którego nieżyjący brat był jednym z liderów ruchu oporu. W przeszłości Mulligan był partnerem i bliskim przyjacielem ich ojca, który zginął podczas inwazji. Drummond staje przed dylematem - współpracować czy walczyć o ideały.W sobotę(5 września). Pan Link jest pokrytym futrem olbrzymem, który ma w sobie sporo uroku. Zmęczony samotnym życiem na północno-zachodnim Pacyfiku bohater rekrutuje nieustraszonego odkrywcę Sir Lionela Frosta, aby zabrał go w podróż w poszukiwaniu dawno zaginionych krewnych w legendarnej dolinie Shangri-La. Wraz z szukającą wrażeń Adeliną Fortnight przeżywają wiele przygód i odkrywają, że rodzinę czasami można znaleźć w najmniej oczywistych okolicznościach.Szalona animowana komedia opowiadająca o sile przyjaźni. Pełen przygód i nawiązujący do filmów o Indianie Jonesie i powieści Juliusza Verne'a obraz zachwyca w warstwie fabularnej.Niedzielną Megapremierąbędzie film(6 września). Anna (Sasha Luss) zostaje odkryta przez łowcę modelek na moskiewskim lokalnym targu i wyjeżdża do Paryża, gdzie szybko zaczyna robić karierę w świecie mody. Nikt nie domyśla się, że dziewczyna ma sekret - jest świetnie wyszkoloną agentką KGB. Obracająca się w przestępczym światku Anna została niegdyś zmuszona przez agentów do dokonania wyboru - współpraca albo śmierć. Teraz staje się głównym atutem swojej opiekunki, Olgi (Helen Mirren). Jednak uwikłana w walkę dwóch światowych potęg, Anna zdaje sobie sprawę, że dla swoich mocodawców warta jest tyle, ile skrywane przez nią tajemnice. Trzymający w napięciu film akcji.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(4 września, Cinemax). Czwórka dzieciaków bawi się strasząc się nawzajem. Pewnego dnia w poszukiwaniu wrażeń decydują się na zwiedzanie - prawdopodobnie nawiedzonego - domu. Niestety jeden z nich znika w tajemniczych okolicznościach. Troje ocalałych próbuje zapomnieć, co się wydarzyło tamtego feralnego dnia. Zaginiony Samir pojawia się jednak niespodziewanie po 25 latach. Grupa przyjaciół musi stawić czoła strasznym wydarzeniom swojej młodości i zmierzyć się z przerażającym stworzeniem zrodzonym z mrocznej marokańskiej legendy. Horror z elementami kina fantasy.Sobotnią premierą będzie obraz(5 września, Cinemax 2). Yaojun (Jingchun Wang) i Liyun (Mei Yong) byli niegdyś szczęśliwym małżeństwem. Niestety, ich spokój został zburzony za sprawą tragicznego wypadku, w którym zginął ich ukochany syn. To wydarzenie odcisnęło ogromne piętno na całym dalszym życiu pary. Ich jedynym celem nagle stało się znalezienie wewnętrznego wyciszenia i ukojenia.Świetnie wyreżyserowana przez Xiaoshuai Wanga (Szanghajskie sny) rodzinna saga pokazująca trzy dekady chińskiej transformacji społeczno-ustrojowej. Film porusza temat dramatycznych konsekwencji "polityki jednego dziecka".W niedzielę(6 września, Cinemax 2). Podczas przerwy w szkole trzynastoletnia Lykke (Ella Øverbye), córka prominentnego członka Partii Pracy, poważnie rani swojego kolegę z klasy Jamie'ego (Karl-Gustav A. Thommesen), który z kolei jest synem znanego prawicowego polityka. Kiedy chłopak umiera w szpitalu, sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, a ustalenie, co dokładnie się wydarzyło staje się ogromnym wyzwaniem. Liv (Henriette Steenstrup), dyrektorka szkoły i jednocześnie kochanka ojca Jamie'ego, musi znaleźć siłę, by zmierzyć się z pogrążoną w rozpaczy społecznością oraz swoimi własnymi sprzecznymi emocjami.Dramat udowadniający, że każdy kryzys odsłania prawdziwe oblicza ludzi.