Canal+ i Studio Munka SFP wyprodukują serię reżyserskich debiutów o tematyce współczesnej

• Cztery filmy fabularne debiutantów na etapie przygotowawczym, dwa - w postprodukcji oraz spory katalog docenionych i nagrodzonych debiutów.

• Na konferencji Canal+ Polska oraz Studia Munka działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich zaprezentowano wspólne plany produkcyjne obu instytucji.

Obecnie w ramach Programu "60 Minut" w Studiu Munka trwają przygotowania do realizacji czterech debiutów fabularnych. Są to:Marcina Filipowicza,Agnieszki Elbanowskiej,Moniki Strzępki orazDamiana Kocura. Na etapie postprodukcji znajdują się dwa kolejne debiuty ze wsparciem CANAL+ Polska -Piotra Złotorowicza orazSylwestra Jakimowa.CANAL+ Polska od 25 lat jest jednym z najważniejszych rynkowych podmiotów wspierających rozwój polskiej kinematografii, a zwłaszcza młodych twórców filmowych. Od 2008 roku w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich działa Studio im. Andrzeja Munka, które realizuje Programy dla Młodych Twórców. Pierwszy program, "30 Minut", powstał w SFP już w 2005 roku. W ciągu kilkunastu lat pojawiły się kolejne programy, w tym "Debiut Pełnometrażowy" i - najnowszy, z 2017 roku - "60 Minut".Od 2016 roku CANAL+ Polska oraz Studio Munka SFP wyprodukowały wspólnie cztery filmy, z których wszystkie odniosły znaczące sukcesy.Piotra Domalewskiego otrzymała Złote Lwy na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz dziesięć Polskich Nagród Filmowych Orły 2018.Ewy Bukowskiej prezentowane były na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach. W 2017 roku z inicjatywy dyrektora artystycznego Studia Munka, Jerzego Kapuścińskiego, powołany został Programpoświęcony fabułom średniometrażowym o tematyce współczesnej.CANAL+ Polska przystąpił do koprodukcji pierwszych filmów programu:Bartosza Kruhlika iPiotra Adamskiego. Oba tytuły odniosły znaczące sukcesy w Polsce i za granicą, obecnie znajdują się w dystrybucji międzynarodowej. Film "Supernova", uznany przez Jury festiwalu w Gdyni za najlepszy polski debiut 2019 roku, można zobaczyć na platformie canalplus.com, a we wrześniu na antenie Canal+ Premium.Już jesienią 2020 roku ruszą zdjęcia do kolejnych wspólnych produkcji Studia Munka SFP i CANAL+ Polska w ramach Programu "60 Minut". Będą to:w reżyserii Agnieszki Elbanowskiej. To posiadająca elementy groteski opowieść o mężczyznach, którzy usiłują odnaleźć się w dokumentowanym kilka lat przez autorkę środowisku paramilitarnym. Elbanowska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich reżyserek młodego pokolenia. Jej krótkometrażowe filmy, jak fabuła "Relax" i dokumenty "Pierwszy człowiek na Marsie" oraz "Polonez", znalazły uznanie zarówno u jurorów, jak i u publiczności, przynosząc reżyserce szereg nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach.to debiut fabularny słynnego teatralnego duetu Monika Strzępka-Paweł Demirski, autorów m.in. spektakli "Tęczowa trybuna", "nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU!", "Triumf woli", "K.", "Ciemności", "Król", oraz serialu produkcji TVP "Artyści". Strzępka i Demirski proponują nowy, oryginalny styl, jak nikt inny komentują współczesność, a nawet ją wyprzedzają. W "Zaprawdę, Hitler umarł" twórcy przedstawiają dystopijną wizję Europy, osiemdziesiąt lat po wygranej przez nazistów II Wojnie Światowej.w reżyserii Marcina Filipowicza to film z gatunku "coming of age", rozgrywający się w kulturze skate'ów. Młody twórca jest absolwentem reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i ma w dorobku liczne filmy krótkometrażowe, w tym m.in. docenione szeregiem statuetek i wyróżnień fabuły "Chłopcy z motylkami", "Lato miłości", a także dokumentu "Mój tata Lazaro".Natomiast za inspirowany prawdziwymi wydarzeniami filmodpowiada Damian Kocur, również absolwent WRiTV. To opowieść o młodych ludziach w małym miasteczku, w którym jak w soczewce odbija się obraz współczesnej Polski. Kocur to twórca niepokorny, chadzający własnymi drogami. Ma na swoim koncie szereg znakomitych, nagradzanych krótkich filmów, wśród których znalazły się: "To, czego chcę", "Nic nowego pod słońcem", "1410", "Moje serce", "Dalej jest dzień", "21 dni", "Powrót". Wkrótce na wielkim ekranieStudio Munka SFP i CANAL+ Polska wyprodukowały również dwa debiuty, które obecnie znajdują się w końcowej fazie realizacji. Oba zakwalifikowały się na prestiżowe pitchingi -Sylwestra Jakimowa na Polish Days na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty, z koleiPiotra Złotorowicza na Works in Progress w Karlowych Warach, jak również na Polish Days.Bohaterką filmu Piotra Złotorowicza "Wiarołom" jest Ania, która po latach nieobecności przyjeżdża do rodzinnej wsi, aby spędzić z mamą, Marą, ostatnie miesiące jej życia. Dziewczyna odnajduje w wiosce Alka, z którym przeżyła swoją pierwszą młodzieńczą miłość. W filmie Złotorowicza zagrali wybitni polscy artyści: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jacek Koman, Mirosław Zbrojewicz. Partneruje im dwójka młodych, niezwykle utalentowanych aktorów - debiutantka Julia Szczepańska i Mateusz Więcławek. Bohaterami długo wyczekiwanego debiutu Sylwestra Jakimowasą trzej przyjaciele po trzydziestce - Albert, Marcin i Jacek - koledzy z dzieciństwa, outsiderzy, którzy wciąż mieszkają z rodzicami. Losy każdego z nich od samego początku były pasmem niepowodzeń. Po kilkunastu latach bezowocnej walki o byt, trzej przyjaciele przygotowują się do wielkiego skoku, który zmieni ich życie. W rolach głównych zobaczymy Dobromira Dymeckiego, Sebastiana Pawlaka i Alberta Osika.