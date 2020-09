Polski serial "Król" jesienią w Canal+. Opublikowano rozmowę trzech twórców (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2020 na antenie Canal+ premiera polskiego serialu "Król"

• Reżyser serialu Jan P. Matuszyński, autor powieści Szczepan Twardoch oraz odtwórca głównej roli Jakuba Szapiro - Michał Żurawski, opowiadają o podejściu do projektu, współpracy i przemyśleniach podczas pracy nad serialem.

Kiedy aktor zdecydował się, że chce zagrać w serialu? Czy był on pierwszym wyborem reżysera do roli Jakuba Szapiro? Dlaczego Ślązak postanowił napisać powieść o historii Żyda w przedwojennej Warszawie i jaka była jego pierwsza reakcja, kiedy wszedł na plan serialu? Która scena dla reżysera była najtrudniejsza? Jak wyglądała jego współpraca z autorem powieści?KRÓL w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego to ośmioodcinkowa ekranizacja powieści Szczepana Twardocha o tym samym tytule. Serial zadebiutuje już jesienią na kanale CANAL+ PREMIUM oraz w nowej usłudze CANAL+ telewizja przez internet