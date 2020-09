Nowy teleturniej TVP2 z udziałem gwiazd "Przyjaciele na zawsze". Prowadzi Łukasz Nowicki

Łukasz Szewczyk

• Dwójka rozpoczyna emisję nowego teleturnieju, w którym gwiazdy przeniosą widzów do czasów swojego dzieciństwa.

• W roli prowadzącego Łukasz Nowicki

W każdym odcinku gwiazda i bohater programu wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie odwiedza przyjaciół z dzieciństwa i bliskie sobie miejsca: dom, podwórko, podstawówkę, klub sportowy czy dom kultury.Celebryta organizuje grupę najbliższych przyjaciół z dawnych lat i razem jadą do studia Telewizji Polskiej, by zagrać o nagrody pieniężne na wybrany, charytatywny cel. Do wygrania będzie 35 tys. zł.Gra składa się z trzech rund, w których padają cztery pytania i zadania bonusowe zakończone finałem. Pytania będą dotyczyć wiedzy szkolnej, od pierwszej klasy do matury, a także ważnych wydarzeń w Polsce i na świecie, panującej mody, trendów muzycznych, filmu czy stylu życia."Przyjaciele na zawsze" to program pełen zaskakujących zwrotów akcji z udziałem niespodziewanych gości. Wykorzystane zostaną archiwalne zdjęcia TVP, filmy VHS, teledyski oraz fragmenty filmów i seriali sprzed lat. To teleturniej o gwiazdach i ich korzeniach - miejscach i ludziach, którzy je ukształtowali oraz o dawnych, budzących sentyment czasach. Wszystko działo się będzie przy dźwiękach największych hitów z dawnych lat wykonywanych na żywo przez Torres Brothers.W programie wystąpią m.in.: sportowcy Dariusz Michalczewski i Joanna Jędrzejczyk, wokaliści - Piotr Kupicha i Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus oraz tancerz, Marcin Hakiel i satyryk, Marcin Daniec.