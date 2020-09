Rusza 9 sezon "MasterChef" na antenie TVN w nowym i niespodziewanym wydaniu

Łukasz Szewczyk

W tym roku, po raz pierwszy w historii programu, castingi odbyły się drogą internetową. Spośród setek kandydatów widzowie wybrali trójkę faworytów, która znalazła się w finałowej stawce. Jednak tylko najlepsza czternastka otrzyma wymarzony fartuch MasterChefa.Na kucharzy czekają liczne zadania, w których będą musieli wykazać się kreatywnością i wyczuciem smaku. Danie główne na jednej patelni, tradycyjny schabowy z ziemniakami i kapustą, wypieki śniadaniowe na słodko i słono czy też deser bez cukru to tylko niektóre z nowych konkurencji. Uczestnicy zmierzą się także ze znajomością upodobań jurorów, przygotowując potrawy inspirowane osobowością Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana.Chrzest bojowy rozegra się z kolei podczas testu umiejętności. Jurorzy sprawdzą, jak zawodnicy radzą sobie z krojeniem cebuli, marchewki sposobem julienne, a także z przyrządzaniem ciasta na naleśniki. Liczyć się będzie jakość i ilość! W tegorocznej edycji pojawi się również najpopularniejsza "dwójka bez sternika", czyli Mariusz Komenda i Grzegorz Zawierucha. W Gródku nad Dunajcem zweryfikują, jak pretendenci do tytułu MasterChefa radzą sobie z grillowaniem.Prawdziwą próbą okaże się test smaku, w którym do rozszyfrowania będą liczne produkty znajdujące się w gulaszu, bigosie i leczo. Następnie, w duchu filozofii zero waste, kucharze przygotują dania z resztek pozostałych z poprzedniego odcinka. Zawodnicy będą także musieli przyrządzić z jednego warzywa aż cztery potrawy - dwie na słodko i dwie na słono.9. edycja programu to powrót również do konkurencji, która spędzała sen z powiek niejednemu uczestnikowi "MasterChefa Juniora". Czy dorośli sprostają wyzwaniu czekoladowej kuli?Po raz pierwszy od dziewięciu lat kucharze zmierzą się ze sobą na Wawelu, gdzie oceni ich dziesięciu wybitnych szefów kuchni. W zupełnie nowym wydaniu rozstrzygnie się też tegoroczny półfinał programu. Uczestnicy poznają miejsca, w których powstaje nowoczesna polska kuchnia na najwyższym, światowym poziomie.Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej i statuetkę 9. polskiego MasterChefa. Kto powtórzy sukces Grzegorza Zawieruchy i skradnie podniebienia jurorów?