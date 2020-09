Powrót po latach, przyjaźń bez upiększeń. TVN rozpoczyna emisję nowego sezonu serialu "Usta Usta"

Łukasz Szewczyk

• Inteligentny dowcip, świetne aktorstwo i fenomenalna muzyka - tak wszyscy wspominają serial "Usta usta".

• TVN zdecydował się więc na wielki powrót! Na ekran wracają ci sami bohaterowie, ale w zupełnie nowym momencie ich życia.

Produkcja w przełomowy sposób opowiada o życiowych dylematach trzech par. Serial zadebiutował na antenie TVN 10 lat temu i doczekał się 3 sezonów. Poszukiwania idealnej połówki, miłość, zdrada, ucieczka od rutyny - to problemy, z którymi musieli zmierzyć się jego bohaterowie. Dziś to nadal pełna uroku, a przy tym bardzo życiowa historia o uniwersalnych wartościach i ponadczasowej przyjaźni.Głównych bohaterów, mimo wielu różnic, łączy prawdziwa przyjaźń. Choć życie każdego poszło w innym kierunku, są zgraną paczką, rozumieją się w pół słowa, potrafią razem śmiać się i wspierać, kiedy trzeba.Adam pracuje na kontrakcie w Stanach Zjednoczonych. Gdy wraca do Warszawy informuje przyjaciół, że czternaście lat po śmierci swojej ukochanej żony Julii (Magdalena Różczka), planuje ślub ze znacznie młodszą od siebie Sarą. Nie wszyscy będą jednak tak podekscytowani jak on...Czy w tej sytuacji zdecyduje się na powrót do Bostonu? A może postanowi zostać i popracować nad zaniedbanymi relacjami z synem?Iza i Piotrek, pomimo że mają za sobą wiele wzlotów i upadków, wciąż są razem. Ich małżeństwo w ostatnim czasie pogrąża się jednak w kłopotach. Piotrek ma co prawda dwie prace (jest taksówkarzem i opiekunem seniorów), jednak trudno mu związać koniec z końcem. Załamuje się i wpada w prawdziwą depresję. Przed parą także trudna rozmowa z córką Mają o jej biologicznym ojcu.Z kolei Agnieszka i Krzysztof nawet po rozwodzie pozostają w bliskich stosunkach. Byli małżonkowie będą musieli nie tylko poradzić sobie z wychowaniem dorastających córek, ale też uporać się z własnymi problemami. U Krzysztofa oprócz kryzysu związku z obecną żoną, Alex, nawarstwią się kłopoty w pracy. Biznesmen zostanie nawet oskarżony o oszustwo, co fatalnie się dla niego skończy. W życiu Agnieszki pojawi się natomiast nowy, starszy od niej mężczyzna, a potem kolejny, tym razem dużo młodszy.Czwarty sezon serialu "Usta usta" to 6 nowych odcinków, które będziemy mogli oglądać już od września w TVN i na Playerze, gdzie dostępne są także trzy pierwsze sezony produkcji.Nad projektem pracuje Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela-Gorostiza. Scenarzystką polskiej adaptacji serialu jest Katarzyna Krzysztopik, reżyserem Bartosz Ignaciuk, a autorem zdjęć Paweł Figurski. Muzykę komponuje Marcin Macuk. Kierownikiem produkcji serialu "Usta usta" jest Przemysław Malec, a producentami Wojciech Bockenheim i Oriana Kujawska.