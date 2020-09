Premierowe spektakle w jesiennym repertuarze Teatru Telewizji

Łukasz Szewczyk

• Na jesień 2020 roku Telewizja Polska przygotowała premierowe spektakle Teatru Telewizji -

Scena ze spektklu "Trójkąt Bermudzki" / Fot. Stansiław Loba / materiały TVP

"Trójkąt Bermudzki" to pierwsza premiera Teatru Telewizji w sezonie jesiennym. Spektakl w reżyserii Bodo Koxa, który zostanie wyemitowany 21 września, to współczesna komedia ukazująca zderzenie przedstawicieli dwóch światopoglądów na bezludnej wyspie. W okolicach Bermudów rozbija się samolot pasażerski. Z katastrofy cało wychodzą tylko Mirosław i Radomir. W niecodziennej sytuacji objawia się malkontencki charakter Mirosława, a Radomir staje się obiektem jego kpin i żartów. Mirosław pragnie zwiedzać zabytki kultury prekolumbijskiej, która ma być dla niego natchnieniem. Ma się za lepszego od Radomira i odmawia współpracy przy budowie tratwy ratunkowej. W sztuce wystąpili bracia, Cezary i Radosław Pazura oraz Anna Karczmarczyk.Kolejną premierą Teatru Telewizji będzie, planowany na 5 października, spektaklw reżyserii Ewy Małeckiej. Dla autorki scenariusza, kanwą fabuły stały się wydarzenia z września 1939 roku. Narracja skupia się wokół trzech etapów obrony Warszawy, wpisanych w rytm pracy Polskiego Radia. "Halo, halo, tu mówi Warszawa" ukazuje ideę, wokół której zjednoczyli się we wrześniu 1939 roku bohaterowie, gdyż, jak mówił w jednym ze swoich ostatnich przemówień Stefan Starzyński: "My jesteśmy narodem żywym. Narodem, który z pokolenia w pokolenie przekazywał będzie siłę i potęgę naszego ducha, który będzie się odbudowywał jak dawniej z barbarzyńskich najazdów i zniszczeń, który zniesie te zniszczenia". W obsadzie zobaczymy m.in.: Sambora Czarnotę, Sławomira Grzymkowskiego, Adama Cywkę oraz Annę Grycewicz.Widzowie Teatru Telewizji zobaczą 19 października dramat Mariana Hemaraw reżyserii Zbigniewa Lesienia. Spektakl porusza temat wiary i paradosków dotyczących oceny bohatera, który był uczestnikiem cudu. Józef Bylejak porzuca pracę, by poświęcić się opiece nad swą sparaliżowaną małżonką. Żarliwie modli się o zdrowie żony do jej patronki, św. Teresy. Pewnego dnia mężczyzna wraca do domu z perłami zdjętymi z posągu świętej w kościele parafialnym. Oświadcza, że zdarzył się cud, bo sama Teresa kazała mu wziąć klejnoty i leczyć żonę. Ta niespodziewanie odzyskuje władzę w nogach. Czy faktycznie zdarzył się cud, czy była to zwykła kradzież? Wszystko się komplikuje, kiedy proboszcz ujawnia, że przed laty sprzedał prawdziwe perły, by pomóc biednym parafianom. Józef przyznaje się do kradzieży, staje przed sądem, a żonę znowu dosięga paraliż. W spektaklu zagrali m.in.: Rafał Fudalej, Małgorzata Rożniatowska, Kama Kowalewska, Klaudia Kleina, Krystyna Tkacz oraz Zbigniew Waleryś.