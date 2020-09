Jesienią w TVP1 nowy serial "Kasta" o układach pomiędzy sędziami, prokuratorami i biznesmenami

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka zapowiada nowy serial paradokumentalny

"Kasta" to nowy serial paradokumentalny o ludziach pokrzywdzonych przez "system", tytułową kastę, czyli układy pomiędzy sędziami, prokuratorami i biznesmenami. Każdy odcinek opowiada historię człowieka, który nie poddaje się niesprawiedliwemu wyrokowi sądu i walczy o sprawiedliwość. W tym celu zgłasza się do kancelarii "Wolski i wspólnicy" z nadzieją, że adwokaci pomogą mu w trudnej, często beznadziejnej, sytuacji.Praca prawników polega tu na znalezieniu nowych dowodów, doprowadzeniu do rewizji procesu i udowodnieniu, że poprzedni wyrok był "ustawiony". Każdą sprawę prowadzi para adwokatów - Marta (Wiktoria Grabowska) i Filip (Andrzej Olszewski) lub Jan (Jakub Grzybek) i Lidia (Patrycja Kawecka). Pomagają im detektyw Marek Maj (Piotr Makarski), informatyk Viki (Paweł Strumiński) i nieoceniona pani Czesia (Dorota Wierzbicka Matarelli), pomagająca w prowadzeniu kancelarii.Emisja serialu "Kasta" planowana jest od października 2020 roku na antenie TVP1.