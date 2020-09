Magda Mołek żegna się z TVN. Stawia na internet

Łukasz Szewczyk

• Kolejna znana dziennikarka odchodzi z TVN

"We wrześniu 2004 roku zaczęłam pracować w TVN. Minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły" - poinformowała w mediach społecznościowych Magda Mołek.O rozstaniu dziennikarki z TVN mówiło się od dawna. W jesiennej ramówce TVN Style zabrakło autorskiego talk-show "W roli głównej". Dodatkowo dziennikarka uruchomiła swój kanał "W moim stylu" na YouTube , z kolei w aplikacji EmpikGo można słuchać podcastów "Rozważna i Erotyczna"- napisała Magda Mołek.Magda Mołek nie wyklucza powrotu do telewizji. Także TVN nie wyklucza współpracy z dziennikarką w przyszłości przy nowych projektach.Przypomnijmy, że Magda Mołek przeszła z TVP do TVN w 2004 roku. Początkowo prowadziła program "Moja krew" i współprowadziła show "Taniec z gwiazdami". Przez wiele lat (2005-2019) byłą współprowadzącą śniadaniowy program "Dzień dobry TVN". Od 2006 roku związana była także z TVN Style, gdzie prowadziła m.in. "Miasto kobiet" czy "W roli głównej".