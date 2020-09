TVP i Emitel prowadzą testy emisji naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska i Emitel prowadzą testy emisji telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2. Pierwszy etap zaplanowany jest wstępnie na 3 miesiące.

• Sygnał jest emitowany z obiektów Emitel w Krakowie i Katowicach. Dociera do ponad 6 mln mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego.

• Na kanale 27 w ramach SFN (Single Frequency Network) nadawane są programy TVP Kultura HD, TVP Polonia HD oraz TVP Rozrywka.

Mapa emisji testowej DVB-T2

Od ponad 10 lat cyfrowa emisja telewizji naziemnej w Polsce dostępna jest dla widzów w standardzie DVB-T. Już niebawem, w 2022 roku planowana jest zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej na nowszy i bardziej efektywny standard DVB-T2/HEVC.DVB-T2 to standard, oferujący lepszą efektywność wykorzystania dostępnego pasma, który pozwala m.in. na nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD oraz stworzy możliwość wprowadzenia nowych programów telewizyjnych dostępnych bezpłatnie dla wszystkich widzów. Standard jest wykorzystywany w wielu krajach Europy, np. w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii.- powiedział Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji Telewizji Polskiej S.A.- powiedział Piotr Guziewicz - Dyrektor Biura Planowania Sieci i Rozwoju Usług w Emitel S.A.Telewizja naziemna w Polsce i w całej Europie, do tej pory wykorzystywała do nadawania naziemnego częstotliwości z zakresu 470 - 790 MHz. Zmiana standardu nadawania powiązana jest z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G przez operatorów komórkowych w oparciu o Decyzję Komisji Europejskiej. Oznacza to konieczność przebudowy sieci nadawczej i przeniesienia emisji programów telewizji naziemnej w Polsce na inne częstotliwości niż obecnie używane. Projekt został zaplanowany na kilka etapów - dwa pierwsze zostały zrealizowane przez Emitel w pierwszej połowie tego roku. Kolejne przełączenia oraz zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej będą miały miejsce w 2022 roku.Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych" wszystkie nowo wprowadzane na rynek odbiorniki telewizji cyfrowej (od 1 grudnia 2019 r.) powinny obsługiwać standard DVB-T2/HEVC.Kolejne testy planowane są w przyszłości m.in. w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.