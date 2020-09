Premierowe odcinki "Na dobre i na złe" oraz "Na sygnale" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Co jesienią w nowych odcinkach "Na dobre i na złe: oraz "Na sygnale"?

Do obsady serialu dołączy kolejna gwiazda, Katarzyna Skrzynecka, a w Leśnej Górze pojawi się doktor Alina Fisher, specjalistka od chirurgii naczyniowej i plastycznej oraz przyrodnia siostra Kasi Smudy (Ilona Ostrowska). Lekarkę sprowadzi do szpitala Falkowicz (Michał Żebrowski), prosto z USA. Kiedy Kasia zajdzie w ciążę, jej radość nie potrwa jednak długo, bo Matylda (Amelia Czaja) znów wpadnie w kłopoty. Dziewczyna nadal będzie "przyjaźnić się" z Niną (Emilia Rostek) i zacznie coraz częściej sięgać po narkotyki, co doprowadzi do wypadku i pobytu w szpitalu.Hania (Marta Żmuda-Trzebiatowska) po skandalu na ślubie weźmie urlop i na kilka tygodni wyjedzie.Michał (Mateusz Janicki) zrobi wszystko, by ukochana do niego wróciła. Tymczasem romans Agaty (Emilia Komarnicka-Klynstra) z Maksem (Tomasz Ciachorowski) rozkwitnie i o związku lekarzy zacznie plotkować cały szpital. Choć dla swojej wybranki Beger będzie prawdziwym dżentelmenem, pozostałe koleżanki nadal będzie traktował jak podludzi. Pielęgniarki w końcu się zbuntują i oskarżą chirurga o mobbing i molestowanie.Anna (Lea Oleksiak) i Wiktor (Wojciech Kuliński) wezmą ślub. Córka doktora Banacha nie będzie jednak miała tyle szczęścia. Kiedy Zosia (Edyta Bełza) i Tomek (Hubert Matysiak) zjawią się w kościele gotowi złożyć małżeńską przysięgę, pan młody nagle zasłabnie i trafi do szpitala. W kolejnym sezonie w serialu pojawi się też nowa bohaterka: ratowniczka Sonia Wielgosz (Natalia Rewieńska). Najwięcej emocji czeka fanów Artura (Tomasz Piątkowski) oraz Lidki (Anna Haba). Przez kilka tygodni doktor Góra będzie okłamywać przyjaciółkę. Tymczasem Podolak nadal będzie miał problemy psychiczne. Szaleniec sterroryzuje Piotra (Dariusz Wieteska) i Nowego (Kamil Wodka), żądając spotkania ze znienawidzonym rywalem - Arturem. A gdy o jego ataku dowie się Lidka, wydarzy się kolejny dramat.