Start nowego sezonu LaLiga Santander w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Od najbliższego piątku ELEVEN SPORTS będzie transmitować mecze nowego sezonu LaLiga Santander.

• W nadchodzących rozgrywkach widzowie stacji będą mogli oglądać spotkania z udziałem najlepszych hiszpańskich klubów, m.in. Realu Madryt, FC Barcelony, Atlético Madryt i Sevilli FC.

LaLiga Santander to pierwsza z czołowych lig europejskich, która rozpocznie sezon 2020/21. Zainauguruje go piątkowym meczem Granady CF z Athletic Club. Ekipa z Granady była pozytywnym zaskoczeniem poprzednich rozgrywek, a utytułowany zespół z Kraju Basków aspiruje do ścisłej czołówki. W dwóch ostatnich starciach tych drużyn padło w sumie aż 7 goli, więc kibice mogą spodziewać się ofensywnej i widowiskowej gry. Transmisja w Eleven Sports 1 wystartuje o 20:55. W pierwszej kolejce ELEVEN SPORTS pokaże również ciekawie zapowiadające się spotkania Realu Valladolid z Realem Sociedad i Deportivo Alavés z Realem Betis.Broniący tytułu mistrzowskiego Real Madryt oraz inni kandydaci do najwyższych miejsc w tabeli, m.in. FC Barcelona, Atlético Madryt i Sevilla FC, rozpoczną rywalizację w drugiej połowie września. W meczach z ich udziałem będzie można zobaczyć takie gwiazdy jak Leo Messi, Antoine Griezmann, Sergio Ramos, Karim Benzema, João Félix czy Ivan Rakitić. W dalszej części sezonu, w październiku i kwietniu, ELEVEN SPORTS będzie transmitować prestiżowe starcia Realu Madryt z FC Barceloną, określane jako El Clasico. W poprzednich rozgrywkach walka Królewskich z Barçą o mistrzostwo była bardzo zacięta, więc obaj giganci hiszpańskiej piłki przystąpią do najbliższych zmagań silnie zmotywowani, a każdy punkt będzie dla nich na wagę złota. Zapowiada się nieprzewidywalny sezon, bo również pozostali faworyci, m.in. Sevilla FC, która sierpniu wygrała rozgrywki Ligi Europy UEFA, nie mają zamiaru odpuszczać i mierzą w najwyższe cele.W rozgrywkach 2020/21 beniaminkami LaLiga Santander będą Cadiz CF, Elche CF i SD Huesca. Polscy kibice z uwagą będą śledzili także poczynania SD Eibaru, którego nowym zawodnikiem został, Damian Kądzior.Plan transmisji na pierwszy weekend z LaLiga Santander w ELEVEN SPORTS:Piątek (11 września):• godz 20.55: Granada CF - Athletic Clu (Eleven Sports 1, studio od 20:00 i Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowskistudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej KrukNiedziela (13 września):• godz. 15.55: Real Valladolid - Real Sociedad (Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz WiśniowskiPoniedziałek (14 września):• godz. 20.55: Deportivo Alavés - Real Betis (Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Sebastian Chabiniak