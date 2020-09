Start hiszpańskiej LaLiga i angielskiej Championship, wyścigi F1 i DTM - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend ELEVEN SPORTS pokaże pierwsze mecze nowego sezonu hiszpańskiej LaLiga Santander i angielskiej Sky Bet Championship.

• Transmitowany będzie również pierwszy w historii wyścig Formula 1 o Grand Prix Toskanii oraz ekscytujące zawody DTM na niemieckim Nürburgring.

• Fani żużla będą emocjonować się ostatnim spotkaniem rundy zasadniczej PGE Ekstraligi

W jednym z pierwszych spotkań nowego sezonuSantander Granada CF podejmie Athletic Club. Na Nuevo Estadio de Los Cármenes gospodarze będą chcieli pokazać, że udane poprzednie rozgrywki nie były dziełem przypadku i potwierdzić swoje aspiracje do ścisłej ligowej czołówki. Taki sam cel przyświeca gościom z Bilbao, którzy liczą na swój ofensywny duet Raúl Garcia - Iñaki Williams. Czy będzie on w stanie pokonać Rui Silvę, który w minionym sezonie aż 12 razy zachował czyste konto i jest jednym z najlepszych bramkarzy ligi hiszpańskiej?Kolejny kandydat do wysokich lokat, Real Sociedad, na inaugurację zmierzy się na wyjeździe z Realem Valladolid. Ostatnie spotkania tych drużyn były bardzo wyrównane i kończyły się remisami lub o wygranej decydowała różnica tylko jednej bramki. Tym razem może być podobnie, ale warto przypomnieć, że goście czekają na zwycięstwo z Valladolid na jego stadionie od ponad 18 lat. Czy w przełamaniu tej niekorzystnej serii pomoże im David Silva? Ten doświadczony pomocnik po 10 latach wraca do ligi hiszpańskiej i z pewnością będzie jedną z gwiazd ekipy z San Sebastian.W ten weekend na torze Mugello odbędzie się pierwszy, historyczny wyścigo Grand Prix Toskanii. Po ubiegłotygodniowym Grand Prix Włoch, w którym sensacyjnie wygrał Pierre Gasly, a pozostałe miejsca na podium niespodziewanie zajęli Carlos Sainz i Lance Stroll, tym razem faworyci będą mieli wiele do udowodnienia. Lewis Hamilton, który w poprzedni weekend przez dziesięciosekundową karę zajął dopiero siódme miejsce, spróbuje powrócić na zwycięską ścieżkę i umocnić się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Zajmujący kolejne lokaty Valtteri Bottas i Max Verstappen spróbują pokrzyżować plany Brytyjczyka i potwierdzić, że to oni są w tym roku jego najgroźniejszymi rywalami. To będzie ważny weekend także dla stajni Ferrari, która weźmie udział w wyścigu Formula 1 już po raz 1000. Czy przeżywająca w ostatnich tygodniach kryzys ekipa udowodni, że nadal liczy się w grze o czołowe lokaty?Najbliższe wyścigi prestiżowej seriiodbędą się na słynnym Nürburgring. Walka o miejsca w ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej jest coraz bardziej wyrównana, więc zawody, po których zostanie przekroczony półmetek sezonu 2020, zapowiadają się bardzo emocjonująco. Do Nico Müllera i René Rasta dołączył Robin Frijns, który przed tygodniem zdobył w sumie aż 46 punktów i jeśli ponownie przechytrzy dwójkę faworytów, to jego szanse na tytuł mistrzowski staną się bardzo realne. Ze sporymi nadziejami do rywalizacji przystąpi. Polak ostatnio spisywał się znacznie lepiej niż we wcześniejszych startach i zdobył swój pierwszy punkt. Wiele wskazuje na to, że zmiana ustawień jego BMW M4 DTM pozwoli mu nawiązać walkę o premiowane miejsce także tym razem.W ostatnim meczu rundy zasadniczejPGG ROW Rybnik podejmie walczącą o awans do półfinału BETARD SPARTĘ Wrocław. Szanse gości na awans do decydującej fazy rozgrywek są spore, ale wszystko będzie zależało od tego, czy zwyciężą w swoim starciu oraz czy korzystnie ułożą się dla nich wyniki dwóch innych spotkań. W ekipie Spartan kluczowa będzie postawa Macieja Janowskiego i Taia Woffindena, którzy w tym sezonie wygrali w sumie aż 52 biegi. Mieli również spory udział w ważnym środowym zwycięstwie 54:36 z MRGARDEN GKM Grudziądz. Czy w Rybniku wspólnie z kolegami będą mogli świętować? Nie będzie o to łatwo, bo dla gospodarzy to pożegnalny występ w najlepszej żużlowej lidze świata, więc zrobią wszystko, by sprawić niespodziankę.Na inaugurację nowego sezonukibicom zaprezentuje się Watford FC, jeden z głównych kandydatów do zwycięstwa w całych rozgrywkach. To silny zespół, w którym pomimo spadku z Premier League udało się zachować najważniejszych zawodników, m.in. Bena Fostera, Craiga Dawsona, Abdoulaye'a Doucouré, Gerarda Deulofeu i Troya Deeneya. Na początek Watford zmierzy się z Middlesbrough FC, drużyną mającą za sobą bardzo dobre występy w okresie przygotowawczym. Na swój sukces gospodarze będą więc musieli mocno zapracować, a ich głównym wyzwaniem będzie powstrzymanie groźnego duetu gości: Ashley Fletcher - Britt Assombalonga.W drugim z najciekawszych spotkań Huddersfield Town podejmie mający wysokie aspiracje Norwich City. Barwy tej drugiej drużyny od tego sezonu reprezentuje. Polski zawodnik ma doskonałą szansę, żeby zabłysnąć, bo będzie miał w ofensywie takich partnerów jak Teemu Pukki czy Todd Cantwell, którzy w poprzednich rozgrywkach byli wyróżniającymi się piłkarzami na poziomie Premier League. Jak w swoim ligowym debiucie zaprezentuje się były gracz Śląska Wrocław?Plan transmisji:Piątek (11 września):• 10:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DELLA TOSCANA FERRARI 1000 2020:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 14:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DELLA TOSCANA FERRARI 1000 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 19:30- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (12 września):• 10:00 DTM Nürburgring Grand Prix:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 11:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DELLA TOSCANA FERRARI 1000 2020:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 13:25(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Dominik Guziak• 14:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DELLA TOSCANA FERRARI 1000 2020:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 15:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 17:55 Mecz towarzyski:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 18:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowskistudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej KrukNiedziela (13 września):• 10:30 DTM Nürburgring Grand Prix:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 13:25 DTM Nürburgring Grand Prix:(Eleven Sports 1, studio od 12:45)komentarz: Mrcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:05(Eleven Sprts 1, studio od 14:35)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz WiśniowskiPoniedziałek (14 września)• 19:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Kamil Cieślar• 23:00(Eleven Sports 1)