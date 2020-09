Radio Zet celebruje 30 urodziny. Specjalne programy i konkursy

Łukasz Szewczyk

• Radio Zet rozpoczęło świętowanie 30 lat obecności w polskim eterze.

• Łączna pula nagród w urodzinowych konkursach wynosi blisko 150 tys. zł.

28 września 1990 roku to ważna data dla historii wolnych mediów w Polsce. Wtedy została uruchomiona pierwsza komercyjna stacja radiowa w Warszawie - Radio Gazeta, która wkrótce przeistoczyła się w Radio ZET, a w 1994 stała się radiem ogólnopolskim. Jej założycielem był wybitny polski dziennikarz, Andrzej Woyciechowski. Radio ZET ten historyczny moment świętuje wspólnie ze słuchaczami.to konkurs, w którym codziennie, od poniedziałku do piątku, słuchacze wygrywają 2 tys. zł. Wystarczy, że jako pierwsi dodzwonią się do radia, gdy usłyszą piosenkę muzycznej gwiazdy dnia związanej z historią stacji. Zwycięzca każdej z rund zgarnia 1 tys. zł, a łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł. 28 września czeka na nich specjalna edycja zabawy, w której będzie można wygrać 30 tys. zł oraz samochód Honda Jazz z opłaconym podatkiem od nagrody.Cały czas trwa głosowanie, w którym słuchacze wybierają projekt ekologicznego muralu Radia ZET. Zostanie on zaprezentowany w Warszawie, w dniu urodzin stacji.Na antenie można też usłyszeć okolicznościową audycję, w której Marcin Wojciechowski opowiada o najważniejszych wydarzeniach związanych z danym rokiem i Radiem ZET. Program nadawany jest codziennie po 12:30. Do końca września zbierane są wspomnienia, pamiątki i zdjęcia słuchaczy nawiązujące do historii "Zetki", z których powstanieStacja zapowiada, że szykuje kolejne urodzinowe niespodzianki dla słuchaczy.