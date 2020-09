Nowy serial codzienny w TV4. "Nowe Sekrety Sąsiadów"

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Czwórka w październiku rozpocznie emisję nowego serialu.

"Nowe Sekrety Sąsiadów" to obyczajowe historie, których bohaterami są ludzie powiązani relacjami sąsiedzkimi i uwikłani w nietypowe sytuacje rodzinne, małżeńskie, zawodowe, towarzyskie czy romantyczne. Konflikty, których podłożem są nieporozumienia, zazdrość, kłótnie, zdrady, romanse i intrygi, ukazane są w pełnej zwrotów akcji i napięcia narracji, prowadzącej często do niespodziewanego finału.Premierowe odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17.30 (od 1 października 2020 roku) na antenie TV4.Producentem serialu jest firma Tako Media.