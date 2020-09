Jesień w TVP Kultura. Nowe formaty, kino, literatura i muzyka

Łukasz Szewczyk

• Jesienna oferta TVP Kultura

• Premierowa "Scena Muzyczna", przeglądy filmów Orsona Wellesa, Stanleya Kubricka i Rogera Cormana, nowe programy publicystyczne oraz koncerty z okazji 50. rocznicy śmierci Jimiego Hendrixa.

Od 19 września w soboty o godz. 12:20 w cyklupowróci para popularnych aktorów - Emilia Komarnicka-Klynstra i Redbad Klynstra-Komarnicki. Małżeństwo porozmawia z osobami, które kochają to co robią. Są wśród nich artyści, ale również ludzie, którzy rzemiosła, takie jak: szycie, projektowanie ogrodów, czy konserwacja zabytków traktują jak sztukę. Bohaterowie programu to wielopokoleniowe rodziny: ojcowie i dzieci, dziadkowie i wnuki czy też małżeństwa, które wiedzę i tradycje rodzinne przekazują z pokolenia na pokolenie.Drugą propozycją, która startuje 19 września o godz. 17:55 to cykl, który poprowadzi Marta Perchuć-Burzyńska. Rozmawiać będzie z wybitnymi artystami o ich dzieciństwie, domu rodzinnym, ale także najważniejszych wydarzeniach i doświadczeniach, które w istotny sposób wpłynęły na ich życie i drogę twórczą. Rozmowy realizowane będą w miejscach, które dla bohaterów mają znaczenie sentymentalne.Od 14 września na antenie TVP Kultura pojawią się również premierowe odcinki programów(emisja w poniedziałki po godz. 22:00),(emisja w poniedziałki o godz. 17:30),(emisja od wtorku do piątku po godz. 17:30),(emisja w niedziele po godz. 11:40 i 22:00) i(emisja w niedziele o godz. 17:15).TVP Kultura nie rezygnuje z ambitnych koncertów, realizowanych w studiu telewizyjnym. Kontynuacją "Sceny Alternatywnej", "Sceny Klasycznej" i "Kultury na Żywo" będzie nowy program, który połączy inspiracje i doświadczenia z poprzednich cykli. Będą w nim występować artyści reprezentujący nowe zjawiska na polskiej scenie muzycznej. Premierowe koncerty od 19 września o godz. 18:55 na antenie TVP Kultura.Miłośników muzyki klasycznej TVP Kultura zaprasza 27 września o godz. 15:50 na premierowy koncert z okazji 25-lecia Festiwalu w Verbier z utworami Bacha, Mozarta, Haendla i Straussa w wykonaniu Verbier Festival Chamber Orchestra pod batutą Valery'ego Gergieva.Na przypadającą we wrześniu 50. rocznicę śmierci Jimiego Hendrixa antena przygotowała propozycje, które przypomną postać legendarnego muzyka. Będzie to premierowy dokument(emisja 19 września o godz. 22:05) oraz zapisy koncertów z festiwali na Wyspie Wight z 1970 roku (emisja 17 września o godz. 23:45) i w Woodstock z 1969 r. (emisja 18 września o godz. 18:50).Na antenie nie zabraknie także współczesnych brzmień.to cykl koncertów, które od lat odbywają się regularnie na scenie berlińskiego klubu SchwuZ i są transmitowane w całej Europie. To mieszanka stylów współczesnej muzyki, wykonana w wyjątkowym klimacie nocnego życia Berlina. Widzowie zobaczą koncerty uznanych od lat grup i solistów, takich jak: Apocalyptica, Blondie, Katie Melua czy Suzanne Vega.Od 14 września w poniedziałkowejo godz. 20:00 emitowane będą premierowo filmy: "Różyczka" Jana Kidawy-Błońskiego, "Serce miłości" Łukasza Rondudy z 2017 roku oraz głośne dramaty "Ptaki śpiewają w Kigali" Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego z 2017 roku, "Ostatnia rodzina" Jana P. Matuszyńskiego z 2016 roku oraz "Jestem mordercą" Macieja Pieprzycy z 2016 roku. We wtorkowym paśmieTVP Kultura zaprasza od 15 września po godz. 22:00 m.in. na premierowy "Oddech" Simona Bakera z 2018 roku oraz "Na karuzeli życia" Woody'ego Allena z 2017 roku. W środowym paśmieo godz. 20:00 antena zaprasza od 16 września na premiery filmów "Sofia" Meryem Benm'Barek-Aloïsi z 2018 roku, "Głęboka cisza" Beatriz Seigner z 2018 roku i "Zimowi bracia" Hlynura Palmasona z 2017 roku. W czwartkowymod 1 października po godz. 21:00 antena przypomni cztery filmy Orsona Wellesa: "Intruz" z 1946 roku, "Dama z Szanghaju" z 1947 roku, "Dotyk zła" z 1948 roku oraz "Proces" z 1962 roku, a w listopadzie zaprosi na: "Mechaniczna pomarańcza" z 1971 roku, "Barry Lyndon" z 1975 roku, "The Killing" z 1956 roku oraz "Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę" z 1964 roku. W piątkowymod 18 września antena zaprasza o godz. 20:00 na głośne filmy - "Ostatni seans filmowy" Petera Bogdanovicha z 1971 roku, "Najczystszy jest popiół" Jia Zhangke z 2018 roku, "Frantz" Francoisa Ozona z 2016 roku oraz "Dusza i ciało" Ildiko Enyedi z 2017 roku.Fanów gatunku grozy i takich ikon kina, jak Vincent Price, Peter Lorre i Boris Karloff, TVP Kultura zaprasza we wrześniowe soboty po godz. 23:00 na filmy Rogera Cormana: "Studnia i wahadło" z 1961 roku, "Kruk" z 1963 roku i "Maska czerwonego moru" z 1964 roku. W sobotnim paśmieo godz. 20:00 premierowo pokazane zostaną: dramat Williama Oldroyda "Lady M." z 2016 roku oraz "McImperium" Johna Lee Hancocka z 2016 roku i "Tulipanową gorączkę" Justina Chadwicka z 2017 roku.W jesiennej ramówce nie zabraknie także pozycji dla miłośników seriali. Od poniedziałku do czwartku emitowane będą tytuły oparte na dziełach klasyków m.in. "Rozważna i romantyczna" w reż. Johna Alexandra, "David Copperfield" w reż. Simona Curtisa i "Nędznicy" w reż. Toma Shanklanda. Od 13 września w niedzielnym, przedpołudniowym paśmiepojawi się "Czarna żmija", kultowy serial komediowy BBC z 1983 roku z Rowanem Atkinsonem w roli głównej.W każdy wtorek o godz. 20:00 TVP Kultura zaprasza widzów na. Premierowo pojawi się m.in. wyjątkowy monodram w reżyserii Marka Koterskiego - "Nie lubię pana, panie Fellini" Małgorzaty Bogdańskiej o Giulietcie Masinie, aktorce i jednej z najważniejszych osób w życiu prywatnym i zawodowym Federico Felliniego (emisja 27 października), opera "Król Artur" Henry'ego Purcella w reżyserii Svena-Erica Bechtolfa wystawiona na scenie berlińskiej Staatsoper Unter den Linden (emisja 22 września), a także przedstawienie "Upiory" Ciny Espejord na motywach sztuki Henryka Ibsena w wykonaniu Norweskiego Baletu Narodowego z Oslo (emisja 6 października). Na antenie zobaczymy również klasyki "Nie-Boską komedię", czyli telewizyjną adaptację dramatu Zygmunta Krasińskiego w reżyserii Zygmunta Hübnera (emisja 15 września), "Kabaret Starszych Panów" (emisja 29 września), "Emigrantów" Sławomira Mrożka w reżyserii Kazimierza Kutza (emisja 20 października) oraz spektakl "Madame Modjeska" w reżyserii Janusza Morgensterna z Teresą Budzisz-Krzyżanowską, Władysławem Kowalewskim, Janem Englertem, Piotrem Machalicą i Mirosławem Baką w rolach głównych (emisja 13 października).