"Sala samobójców. Hejter", "Naprzód", "Czy mi kiedyś wybaczysz?" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Sala samobójców. Hejter", "Naprzód", "Czy mi kiedyś wybaczysz?"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(11 września). Sasha Bruder (Kim Shaw) ma jedno marzenie, które spędza jej sen z powiek. Chciałaby odnieść sukces w branży reporterskiej i stać się gwiazdą mediów. Chociaż ambicji jej nie brakuje, na razie jest daleka od zostania sławną reporterką. Zamiast tego pracuje w lokalnej stacji telewizyjnej i ku swojej rozpaczy na ten moment nie ma żadnych widoków na rozwój kariery. Wszystko zmienia się, kiedy pada ofiarą porwania. Jej historia trafia na pierwsze strony gazet. Każdy chce wiedzieć, dlaczego ktoś uprowadził młodą dziennikarkę i w jaki sposób udało jej się uciec swojemu oprawcy.Sobotnią premierą będzie(12 września). Jak zrobić karierę w czasach nienawiści? Tomek, chłopak z nizin, desperacko marzy o społecznym awansie. Gdy zostaje wyrzucony ze studiów prawniczych, zatrudnia się w firmie PR-owej, której specjalnością są kampanie oszczerstw. Jan Komasa, twórca nominowanego do Oscara "Bożego Ciała", kreśli obraz dzisiejszej Polski jako kraju ogarniętego plagą nienawiści - strefy wojny, gdzie najwięcej skorzystać mogą ludzie bezstronni i cyniczni.W niedzielę premiera filmu(13 września). Wojna w świecie samochodów. Ford rzuca wyzwanie Ferrari. Do decydującego starcia dojdzie podczas wyścigu Le Mans, w którym jak dotąd zwyciężały maszyny włoskiego koncernu. Triumf Fordowi ma zagwarantować para asów: konstruktor Carroll Shelby oraz kierowca Ken Miles. James Mangold zaprasza na oparte na faktach widowisko. W rolach głównych - Matt Damon i Christian Bale.Z kolei premierowy weekend wkino science fiction z elementami horroru -(11 września). Siedmioletnia Chloe (Lexy Kolker) wychowuje się zamknięta w zrujnowanym domu na przedmieściach. Jej ojciec (Emile Hirsch) ma bzika na punkcie bezpieczeństwa i kategorycznie zabrania jej kontaktu ze światem zewnętrznym. Pewnego dnia, zwabiona muzyką z ciężarówki z lodami, dziewczynka postanawia wyjść z zamknięcia i szybko odkrywa, że niebezpieczeństwo jest bardzo realne.Kanadyjskie kino science fiction z elementami horroru przedstawiające historię dziewczynki, która za sprawą swojego ojca żyje w ciągłym stanie zagrożenia. Reżyserii produkcji podjęli się Zach Lipovsky oraz Adam B. Stein.Niedzielną Megapremierąbędzie film(13 września). Janko i Bogdan są nastoletnimi elfimi braćmim, którzy pewnego dnia postanawiają sprawdzić, czy magia wciąż istnieje. Z okazji szesnastych urodzin Janka udaje im się wypowiedzieć zaklęcie, pozwalające przywołać do życia ich nieżyjącego tatę. Rezultat jest jednak tylko połowiczny... a chłopcy mają zaledwie 24 godziny, aby odnaleźć drugą połowę ojca.Przepięknie zrealizowana animowana opowieść o dwóch braciach, którzy postanawiają przywrócić do życia swojego nieżyjącego ojca. Ich podróż jest pełna magicznych zaklęć, tajemniczych map, niemożliwych przeszkód i niewyobrażalnych odkryć.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(12 września, Cinemax 2). Transpłciowa Lola (Mya Bollaers) kończy osiemnaście lat i ma nadzieję, że w końcu będzie mogła poddać się operacji zmiany płci. Niestety, w tym samym czasie umiera jej matka, która była jej jedynym wsparciem finansowym. Lola postanawia spełnić jej ostatnie życzenie i wybiera się w podróż na belgijskie wybrzeże z niewidzianym od lat ojcem (Benoît Magimel). Pogrążeni w konflikcie ojciec i córka nagle zaczynają zdawać sobie sprawę, że wynik ich podróży może być zupełnie inny niż obydwoje mogli oczekiwać...Kameralny dramat omawiający temat skomplikowanych relacji łączących transpłciową córkę i ojca. Belgijski reżyser Laurent Micheli w ciekawy sposób oddaje pełne niuansów emocje głównych bohaterów.W niedzielę(13 września, Cinemax). Lee Israel (Melissa McCarthy) w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych była świetnie zarabiającą pisarką, znaną dzięki biografiom Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder czy dziennikarki Dorothy Kilgallen. Z czasem jednak jej dobra passa się skończyła. W końcu samotna i zgorzkniała postanawia, za radą przyjaciela Jacka (Richard E. Grant), zmienić swoją sztukę w oszustwo...Melissa McCarthy w rzadkiej dla siebie, bo dramatycznej roli tworzy niezapomnianą postać pisarki, która wchodzi na przestępczą ścieżkę. Za tę kreację aktorka otrzymała nominację do Oscara.Drugą premierą będzie dramat kryminalny(13 września, Cinemax2). Madryt, 1975. Gérman Areta (Carlos Santos) rozpoczyna śledztwo w sprawie podejrzanego samobójstwa słynnego krawca. Chociaż instynkt podpowiada mu, że ludzie zabijają tylko z miłości lub dla pieniędzy, wkrótce odkrywa, że motywów może być znacznie więcej. To jednak nie wszystko. Okazuje się też, że niejedna osoba chciała usunąć ofiarę z drogi... Na domiar złego śledztwo szybko staje się dla Arety bardzo osobiste... Czarno-biały prequel kultowego hiszpańskiego filmu El Crack wyreżyserowanego przez zdobywcę nagrody Goya Jose Luisa Garciego.