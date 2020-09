"Ameryka dla się lubić". Nowy show w TVP2. Prowadzi Ida Nowakowska-Herndon

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję nowego show "Ameryka dla się lubić"

• Program nawiązuje do kultowego programu "Europa da się lubić", to dynamiczny, pełen humoru format, w którym uczestnicy oraz zaproszeni goście na nowo odkrywają Amerykę

Ida Nowakowska-Herndon prowadzącą "Ameryka da sie lubić" w TVP2 / Fot. TVP2

Gospodynią programu będzie Ida Nowakowska-Herndon, która przez kilka lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Prowadząca zaprosi do każdego odcinka czterech mieszkających w Polsce i mówiących po polsku Amerykanów oraz polskie gwiazdy. Gośćmi programu będą m.in.: Edyta Górniak, Marcin Gortat, Andrzej Piaseczny, Tomasz Karolak, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk, Maryla Rodowicz, Cezary Pazura i Joanna Jędrzejczyk.Amerykanie mieszkający w Polsce w dowcipny sposób zmierzą się ze stereotypami o Stanach Zjednoczonych i jej mieszkańcach. Opowiedzą, co w Polsce ich zaskoczyło, co zachwyciło oraz co sprawiło, że postanowili zamieszkać właśnie tutaj. Poprzez humorystyczne opowieści i anegdoty goście programu zdradzą, jak można osiągnąć sukces w USA, wskażą ulubione sposoby Amerykanów na wypoczynek, ujawnią jak ważne są dla nich pieniądze oraz opowiedzą o swoich przyzwyczajeniach.W programie nie zabraknie dobrej muzyki w wykonaniu polskich gwiazd. Największe hity wykonają m.in.: Beata Kozidrak, Dawid Kwiatkowski, Golec uOrkiestra, Łobuzy, Rafał Brzozowski, Piersi, Sławek Uniatowski oraz Red Lips.