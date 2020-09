11 edycja "The Voice of Poland" w TVP2. Nowe reguły, trenerzy będą mogli się blokować

Łukasz Szewczyk

• Startuje 11 edycja muzycznego talent-show TVP2

• W nowej edycji "The Voice of Poland" na trenerskich fotelach zasiądą: Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental.

• Emisja programu o nowej porze

Ponad 90 uczestników spośród 12 tysięcy osób, które zgłosiły się do programu, zaprezentuje swoje wokalne umiejętności na najlepszej scenie muzycznej w Polsce. W programie ponownie Edyta Górniak, która zasiadała na trenerskim fotelu w trzeciej, piątej i szóstej edycji show. W muzycznym talent-show po raz pierwszy zobaczymy Urszulę Dudziak, która wcześniej była jurorką "The Voice Senior". Siostry Szydłowskie z jej drużyny, wygrały pierwszą polską edycję tego programu.Po raz czwarty swoim doświadczeniem aspirujących wokalistów wspierać będzie Michał Szpak. Czy to właśnie uczestnik jego drużyny powtórzy sukces Marty Gałuszewskiej z ósmej edycji i wygra nową odsłonę "The Voice of Poland"? W programie nie zabraknie także Tomsona i Barona. Będzie to już dziewiąta edycja z udziałem muzyków z zespołu Afromental. Alicja Szemplińska z ich drużyny wygrała dziesiątą, jubileuszową edycję "The Voice of Poland".Wraz z premierą nowej edycji startują "Przesłuchania w Ciemno" . Jedenasta edycja "The Voice of Poland" będzie inna niż dotychczasowe. Wszystko za sprawą nowej reguły programu - Blokady. Na obrotowych fotelach pojawią się trzy nowe przyciski z imionami trenerów. Jeżeli jeden z nich za wszelką cenę będzie chciał mieć u siebie uczestnika, którego występ go zachwyci, ale jednocześnie przewiduje, że inny trener też będzie chciał mieć go w swojej drużynie, może go zablokować. Tym samym eliminuje trenera z rozgrywki o danego uczestnika. Każdy z trenerów może użyć blokady tylko dwa razy podczas całych Przesłuchań w Ciemno.Jedenastą edycję programu poprowadzą Tomasz Kammel i Maciej Musiał. W gronie współprowadzących pojawią się także Adam Zdrójkowski, który wspólnie z Małgorzatą Tomaszewską objadą Polskę wręczając uczestnikom zaproszenia do programu. Duet pojawi się również w odcinkach na żywo, a sam Adam dołączy do Macieja Musiała także na etapie Bitew.