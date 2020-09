Kabaret na żywo wraca do Polsatu. "Klinika Skeczów Męczących"

Łukasz Szewczyk

• Na antenę telewizji Polsat powracają niedzielne wieczory z kabaretem na żywo.

"Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących" to nowa odsłona cyklu kabaretowego w Telewizji Polsat. Program połączy wszystko to, co widzowie lubią w dobrej rozrywce: kabaret, muzykę, ciekawych gości, niecodzienne rozmowy i mnóstwo niespodzianek. A wszystko to za sprawą prowadzących - Kabaretu Skeczów Męczących i zaproszonych przez nich gwiazd. Za oprawę muzyczną odpowiada przebojowy zespół Enej.Każdy z odcinków będzie okazją do spotkania ze znanymi artystami kabaretowymi. Wśród gości pojawią się m.in. Igor Kwiatkowski, Jerzy Kryszak, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Czesuaf, Kabaret K2 oraz niezwykle utalentowane i znane już z kolaboracji z KSM aktorki - Moniki Dryl i Adrianna Borek.Seria programów "Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących " w niedziele o godz. 20.00 (od 13 września 2020 roku) na antenie telewizji Polsat,