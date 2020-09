Nowe kanały HD w sieci TOYA. Wśród nowości Gold TV HD

Łukasz Szewczyk

• Sieć TOYA od 14 września 2020 roku wzbogaca swoją ofertę telewizyjną o cztery kanały w jakości HD.

Nowością jest ukraiński kanał, który dostępny jest na pozycji 830, od pakietu Oszczędnego włącznie. Jest to kanał informacyjny o największej oglądalności na Ukrainie. Co ważne, będzie również do obejrzenia online w bezpłatnej aplikacji TOYA GO, dostępnej dla abonentów TOYA na komputerach i urządzeniach mobilnych w Polsce i całej UE.Następujące trzy programy zostaną zamienione z wersji SD na HD:(pozycja numer 16), pakiet Naziemny+;(wersja dostępna od 30 września, pozycja numer 725), pakiet Oszczędny; oraz(numer 910), pakiet Nocny.W wyniku tych zmian w portfolio TOYA znajduje się 239 kanałów telewizyjnych, w tym 170 HD i cztery 4K.