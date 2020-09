Łukasz Szewczyk

RMF Maxxx wraca z RadioRave On Tour. Imprezy grane jednocześnie w 7 krajach europejskich

• RMF Maxxx ogłosiło rozpoczęcie RadioRave On Tour.

• Przez kolejne cztery weekendy słuchacze będą mogli przyłączyć się do radiowej imprezy jednocześnie we wszystkich siedmiu krajach, w których nadają radiostacje Grupy Bauer Media